Zmráka sa aj nad SNM: Bittner zasiahol do vedenia Múzea Betliar, zamestnanci sú znepokojení jeho smerovaním

Zamestnanectvo Múzea Betliar sa vymedzilo voči viacerým tvrdeniam povereného generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea (SNM) Antona Bittnera, ktoré zazneli na tlačovej besede 27. novembra. Bittner vtedy reagoval na vyhlásenie zamestnancov a zamestnankýň SNM – Múzeum Betliar, jeho tvrdenia z tlačovky zamestnanectvo označilo za nešťastné a zavádzajúce.

Vymedzilo sa napríklad voči Bittnerovým výrokom, že vyhlásenie písali ľudia, ktorí ani nepracujú v Múzeu Betliar. Nesúhlasia ani s tým, že poverenému šéfovi SNM nebola poskytnutá súčinnosť pri výbere zástupkyne riaditeľky betliarskeho múzea Tímey Mátéovej.

Za nepravdivé označili i to, že by Bittnerove rozhodnutia viedli k zefektívneniu fungovania Múzea Betliar a obnovy hradu Krásna Hôrka.

Nesúhlasia so zmenami

„Stále nemáme uspokojivú odpoveď na to, prečo bolo potrebné tieto zmeny uskutočniť za takýchto, našu prácu i pozíciu generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea znevažujúcich okolností. „Náhradu“ za pani Mátéovú poslali do Betliara dva mesiace pred jej nástupom na materskú dovolenku, čo pán Bittner niekoľkokrát komentoval nevhodným a do súkromia pani riaditeľky zasahujúcim spôsobom. Sme proti relativizácii a spochybňovaniu smerovania Múzea Betliar a našej tímovej práce, ktorej výsledky sú pred laickou i odbornou verejnosťou známe,“ uvádza zamestnanectvo v reakcii.

Zamestnanci ďalej uviedli, že Erika Šmelková bola ihneď odvolaná z postu zástupkyne riaditeľky a prišla aj o poverenie projektovej manažérky. Dostala tiež novú pracovnú náplň, ktorá vôbec nezmieňuje, že by mala participovať na obnove Krásnej Hôrky.

To je podľa zamestnancov v rozpore s Bittnerovými tvrdeniami, že Šmelková bude robiť tú istú prácu ako doposiaľ. „Sme presvedčení, že stavba má mať jedného manažéra, s jasnými kompetenciami riadiť stavbu a komunikovať o procesoch. Všetky iné riešenia vedú k ich spomaľovaniu, čo sme si už, bohužiaľ, vďaka zlým rozhodnutiam bývalých vedení SNM vyskúšali, a vieme, že to nefunguje!“ uviedli zamestnanci Múzea Betliar.

Zamestnanci od Bittnera požadujú, aby zaistil plynulý chod obnovy Krásnej Hôrky a revitalizácie jej okolia, a to za účasti autorského tímu architektov a stavebných inžinierov formou autorských dozorov. Rovnako požadujú aj „vrátenie kompetencií projektovej manažérky projektu a realizácie obnovy a revitalizácie hradu Krásna Hôrka a jeho bezprostredného okolia Ing. Erike Šmelkovej“.

Napokon žiadajú personálne posilniť Oddelenie výskumu a starostlivosti o zbierkový fond Múzea Betliar, a to aspoň do času otvorenia Krásnej Hôrky pre verejnosť. Sú pripravení poskytnúť mu maximálnu súčinnosť.

Za SNM – Múzeum Betliar sú pod stanoviskom podpísané riaditeľka SNM – Múzea Betliar, vedúca Oddelenia prevádzky a technickej činnosti, tiež vedúci Oddelenia výskumu a starostlivosti o zbierkový fond, vedúca Marketingu, PR a múzejnej pedagogiky, ZV ZO SLOVES pri SNM – Múzeu Betliar a odborní pracovníci a odborné pracovníčky SNM – Múzea Betliar.

Bittner tvrdí opak

Poverený riaditeľ SNM Bittner v stredu 27. novembra na tlačovej besede reagoval na to, že zamestnanci SNM – Múzea Betliar sa vymedzili voči dianiu v slovenskej kultúre i postupom vedenia SNM pri výbere poverenej riaditeľky Andrey Predajňovej.

Tá má zastúpiť doterajšiu riaditeľku Tímeu Mátéovú počas materskej a rodičovskej dovolenky. Postupy pri výbere Predajňovej na túto pozíciu sú podľa zamestnancov Múzea Betliar v rozpore s Organizačným poriadkom SNM. Bittner opakovane zdôraznil, že Mátéovú nik nevyhodil a Predajňová ju má len zastúpiť.

Na margo stanoviska zamestnanectva Múzea Betliar z utorka 26. novembra sa vyjadril, že sa k nemu nik zo zamestnancov nehlási a jeho autormi sú ľudia, ktorí v múzeu ani nepracujú. Rovnako tvrdil, že Mátéová mu ako svoju náhradu navrhla len Šmelkovú, ktorá ale podľa neho nie je vhodnou kandidátkou, keďže je projektovou manažérkou Krásnej Hôrky, a ak by viedla múzeum, bola by podľa Bittnera samojediná, teda prakticky by sama kontrolovala vlastnú prácu. Tvrdil tiež, že Šmelková je stále projektovou manažérkou.