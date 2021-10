Zlom v prípade Gabby Petito: Koroner definitívne potvrdil príčinu smrti, zverejnili nové podrobnosti

Prípad Gabby Petito s napätím sleduje celý svet. Pátranie po mladej influencerke, ktoré bolo vyhlásené ešte v septembri, nedopadlo dobre. Tieň podozrenia padol na jej priateľa Briana, na ktorého bol vydaný zatykač, no zľahla sa po ňom zem. Koroner definitívne potvrdil, že šlo naozaj o vraždu, Gabby bola brutálnym spôsobom zaškrtená.

Úrady vo Wyomingu definitívne potvrdili, že influencerka Gabby Petito zomrela násilnou smrťou, bola zaškrtená, píše portál The Guardian. Telo sa našlo 19. septembra, podľa vyjadrení koronera Brenta Bluea však bola Gabby mŕtva už najmenej 3 až 4 týždne. Zatiaľ nie je jasné, že nové zistenia povedú k dodatočným obvineniam. Tie padajú na hlavu hlavného podozrivého, ktorým je aj naďalej Gabbyn priateľ Brian Laundrie. Koroner sa ďalej k pitve či k samotnému prípadu vyjadrovať odmietol.

BREAKING: Cross-country traveler Gabby Petito was strangled to death, a Wyoming coroner says. Petito, 22, died 3-4 weeks before her body was found Sept. 19. Her boyfriend, Brian Laundrie, is considered a person of interest and remains unaccounted for. https://t.co/1sMRqCkTe3

— The Associated Press (@AP) October 12, 2021