Zlom v prípade Aleca Baldwina. Žena zodpovedná za zbrane naznačila, že ostrý náboj tam mal niekto vložiť

Žena zodpovedná za zbrane pri nakrúcaní filmu Rust, počas ktorého herec Alec Baldwin zastrelil kameramanku Halynu Hutchinsovú, nevie, ako sa dostal ostrý náboj do zbrane. Vo vyhlásení, ktoré v stredu vydal v jej mene jej právnik Jason Bowles, Hannah Gutierrezová Reedová naznačila, že ho tam dal niekto iný.

Stanovisko uvádza, že ústrednou otázkou je „kto to tam dal a prečo“. Zbrojmajsterka podľa neho mala zbrane zamknuté, aj počas obeda cez deň incidentu, a nariadila jej tímu, aby vozík so zbraňami kontrolovali, ak bude musieť od neho odísť. „Hannah urobila všetko, čo bolo v jej moci, aby zaistila bezpečnosť na pľaci. Prezrela náboje, ktorými v ten deň nabíjala zbrane. Vždy kontrolovala náboje,“ znie vo vyhlásení, podľa ktorého skontrolovala náboje aj vtedy, keď dávala zbraň asistentovi režiséra Davidovi Hallsovi.

Odkiaľ sa vzali ostré náboje?

„Nikto nemohol čakať alebo si myslieť, že by niekto priniesol na tento pľac ostré náboje,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Gutierrezová Reedová podľa stanoviska robila s hercami školenie so zbraňami, vrátane Baldwina. Usilovala sa vraj tiež o viac cvičných dní a pravidelne zdôrazňovala, aby nikto zbraňou nemieril na človeka.

Právnici zbrojmajsterky už 29. októbra uviedli, že nevie, odkiaľ sa pri nakrúcaní vzali ostré náboje, a že viní producentov snímky z nebezpečných pracovných podmienok.

Šerif okresu Santa Fe Adan Mendoza sa vyjadril, že pri nakrúcaní Rust panoval istý nezáujem o zaobchádzanie so zbraňami. Vyšetrovatelia pôvodne našli 500 nábojov – slepých, atráp a zrejme aj ostrých. Ďalšiu muníciu, desiatku revolverov a pušku zhabali tiež pri prehliadke bieleho nákladného auta, ktoré pri nakrúcaní používali na skladovanie zbraní. Odborníci z filmového priemyslu poukazujú na to, že ostré náboje by nikdy nemali byť pri nakrúcaní.

Necítim si nohy

Alec Baldwin mieril presne do kamery, keď vystrelil zo zbrane. Zasiahol kameramanku rovno do hrude. Vyhlásenie potvrdilo, že herec dostal do rúk zbraň s informáciou, že nie je nabitá. Zrazu bolo počuť zvuk ako úder bičom a hlasné puknutie. Kameramanka sa chytila za brucho a strednú časť tela a začala strácať rovnováhu, až kým nespadla dozadu na zem. Halyna Hutchinsová ešte stihla povedať, že si necíti nohy. V tom čase vedľa nej stál druhý kameraman Reid Russel.

Zbraň, ktorá bola nabitá a vystrelil z nej herec Alec Baldwin, mu do rúk podal asistent režiséra Dave Hallas. Ten bol pred rokmi z práce prepustený za podobný incident. Pri natáčaní filmu Freedom’s Path ešte v roku 2019 zbraň, ktorú mal rovnako na starosti, vystrelila a zranila člena tímu. Našťastie, nie smrteľne.