Zlatica Puškárová zverejnila vyhlásenie, ktorým mnohých ľudí prekvapila. Prehovorila o svojom návrate do Markízy

Keď sa koncom minulého roka Zlatica Puškárová stiahla z televíznych obrazoviek, vyvolalo to mnohé špekulácie. Obľúbená moderátorka sa však netajila tým, že má zdravotné problémy.

Vo vysielaní sa ešte raz objavila vo februári tohto roka, no neskôr sa opäť stiahla. Dôvodom boli respiračné komplikácie, ktoré spôsobil komplikovaný zápal dutín. Ako však najnovšie prezradila na sociálnych sieťach, už viac nie je PN.

„Dnes som si na titulke denníka prečítala, prečo som moderovala vedeckú konferenciu, keď som na maródke a prečo sa nevraciam do Televíznych novín. Rozumiem tomuto neutíchajúceho záujmu, aj preto VÁM ponúkam čiastočne vysvetlenie. Predovšetkým už nie som PN. Ďakujem lekárom za starostlivosť, do bodky sa naplnili ich predpovede, že respiračné komplikácie môžu trvať aj pol roka. Úprimne som to odmietala prijať a ako ma mnohí poznáte chcela som sa vrátiť do práce čo najskôr. Musela som ale skloniť hlavu, utíšiť moju vášeň pre udalosti a trpezlivo čakať,“ napísala.

Má premyslený nový projekt

Ako ďalej dodala, je vďačná za obdobie, kedy sa mohla vzdialiť, sledovať udalosti z optiky reálneho života medzi ľuďmi a ako mnohí iní aj ona bola sklamaná z toho, kam sme sa ako spoločnosť posunuli.

„Som tvorivý, kreatívny, pozitívny človek a dlho som “za seba” rozmýšľala ako sa dostať z tejto “zlej spoločenskej nálady”. A potom so dostala NÁPAD a následne som prijala aj moje vnútorne rozhodnutie. Možno budete prekvapení, ale ja som sa NIKDY ničoho NEBÁLA. Sama som zvedavá kam ma táto cesta privedie. Rozhodne v nej ale v tejto spoločenskej klíme vidím zmysel a aj preto sa z vlastného rozhodnutia vzdávam istých komfortných vecí. Aby som vyhla nedorozumeniam, tento “NÁPAD” realizujem v Markíze,“ uviedla.

Ako ďalej napísala, všetko má svoj čas, a preto bude ľudí informovať, keď to bude vhodné. Je však presvedčená, že sa to bude páčiť ľuďom tak, ako sa to páči jej.