“Život v Playboy vile pripomínal kult”. Bývalá priateľka Hefnera hovorí o nekalých praktikách, izolovaní a manipulácii

Rozhovorila sa o nich v príprave nového dokumentárneho seriálu Secrets of Playboy.

Ako píše portál Unilad, život s Hefnerom v Playboy vile pripomínal kult, hovorí bývalý “Playboy zajačik” a bývalá priateľka šéfa magazínu Playboy Hugha Hefnera.

Po smrti Hefnera (2017), s ktorým Holly chodila 7 rokov (2001-2008), sa viacero bývalých členiek vily rozhodlo odkryť nepekné detaily, ktoré boli skryté za dverami vily.

Tisíc dolárov vreckového za to, že sa izolujete od vonkajšieho sveta

Holly hovorí o tom, že každý zajačik dostával týždenne tisíc dolárov – toto bola cena za dodržiavanie prísnych, až nelogických pravidiel, ktoré Hefner od žien vyžadoval.

Jedným z týchto pravidiel mal byť napríklad zákaz vychádzania z domu po deviatej hodine večer. Toto sa ale občas zmenilo a stávalo sa, že ženy nemali dovolené vychádzať veľmi dlhú dobu.

V rozhovore pre Daily Mirror Holly uviedla: “Hlavným dôvodom, prečo porovnávam život vo vile ku kultu, je ten, že Hefner bol extrémne manipulatívny. Všetky sme boli ovplyvňované a po istej dobe naprogramované na názor – aha, veď on je naozaj dobrý človek, to len médiá z neho robia niečo iné.”

Pokračuje: “Ďalším dôvodom je fakt, ako veľmi sme boli izolované – tváril sa, akoby bol večer v meste dôvod na to, aby žiarlil a povedal, že je to dosť na to, aby som proste podala výpoveď. Preto sme začali dostávať týždenný príspevok tisíc dolárov. Znamenalo to ale zákaz chodenia vonku po deviatej večer, tiež nás podporoval v tom, aby sme si do vily nenosili žiadnych kamarátov. V realite vás pustil von len vtedy, ak ste mali rodinnú oslavu či podobnú udalosť.”

Holly tiež otvorene hovorí o traumatizujúcom zážitku prvej noci s Hefnerom, keď si vynútil sexuálny styk a potom dostal agresívny záchvat, pretože si “ostrihala vlasy príliš nakrátko a jemu sa to nepáčilo”.

Počas tohto obdobia vychádza na svetlo sveta viacero nových informácií o udalostiach, ktoré sa odohrávali za dverami vily. Holly spolu s ďalším zajačikom (Sondrou Theodore) hovorí aj o zneužívaní omamných tabletiek metachalónu, ktoré Hefner sám nazýval “rozťahovače nôh” (leg-spreaders) a nechával si ich vedľa svojej postele, aby ich mohol kedykoľvek použiť na svoje zamestnankyne, či o protokole mať orgie minimálne päť dní v týždni.