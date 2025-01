Zima im neprekážala: Londýnčania si vyzliekli nohavice a nastúpili do metra, dôvod vás poriadne prekvapí

V nedeľu popoludní sa stovky Londýnčanov vydali na nezvyčajnú jazdu metrom. Akcia „No Trousers Tube Ride“, známa aj ako deň jazdy bez nohavíc, má jednoduchý cieľ – rozosmiať ľudí uprostred pochmúrnej zimy.

Cestujúci si odložili nohavice, nasadli do metra a tvárili sa, akoby to bolo úplne bežné. „Dnes sa deje toľko zlého, že je príjemné urobiť niečo len tak, pre radosť,“ povedal pre agentúru AP jeden z organizátorov, Dave Selkirk, 40-ročný tréner.

Účastníci sa stretli pri vstupe do Chinatownu, kde si odložili nohavice a zamierili na stanicu Piccadilly Circus. Cestujúci, ktorí boli od pása nadol len v spodnej bielizni, pútali pohľady spolucestujúcich. Mnohí si ich fotili a turisti na nich hľadeli s údivom.

„Videla som fotografie a povedala som si, že sa chcem tiež zapojiť,“ vysvetľuje Miriam Correa, 43-ročná kuchárka, ktorá si akciu nenechala ujsť. „Chcem ukázať, že všetky telá sú krásne, bez ohľadu na veľkosť či tvar.“

Tradícia pôvodom z New Yorku

Táto netradičná udalosť vznikla v New Yorku v roku 2002, keď komik Charlie Todd navrhol jednoduchý, ale originálny nápad: vstúpiť do metra v zime bez nohavíc a správať sa, akoby to bolo normálne.

„Je to neškodná zábava, ktorá má ľudí rozosmiať, nie provokovať,“ povedal Todd. Odvtedy sa akcia rozšírila do miest po celom svete, vrátane Berlína, Varšavy, Prahy či Washingtonu. Londýn sa k tejto tradícii pripojil v roku 2009 a odvtedy sa z nej stal neodmysliteľný januárový rituál.

Svet potrebuje viac smiechu

Jedným z účastníkov bol aj právnik Basil Long, ktorý sa na akcii objavil v dúhových ponožkách a ružových spodkoch. „Keď sa vás niekto opýta, prečo niečo robíte, odpoveď ‘prečo nie’ je mnohokrát tá najlepšia,“ povedal s úsmevom.

Jazda metrom bez nohavíc pripomína, že humor a spontánne nápady môžu priniesť radosť aj do všedného dňa. A hoci ide len o drobnú výstrednosť, jej posolstvo je jasné – svet potrebuje viac smiechu.