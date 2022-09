Žiadna nie je uspokojivá: Odborníci predstavili 2 populačné teórie, ktoré ukazujú, ako bude vyzerať Zem v roku 2100

Budúcnosť našej planéty a ľudskej rasy je predmetom mnohých teórií a predpokladov, z ktorých však nie je možné spraviť jednoznačný záver. Rovnako to platí aj pre populáciu na Zemi, ktorá môže do roku 2100 výrazne klesnúť, ale aj brutálne narásť. Odborníci predstavili dve populačné teórie, pričom ani jedna z nich nie je úplne uspokojivá.

V čase písania tohto článku predstavuje populácia na Zemi zhruba 7,97 miliardy ľudí, informuje Worldometer. Tento počet sa však neustále zvyšuje a predpokladá sa, že v novembri 2022 presiahne počet obyvateľov už 8 miliárd.

Ako píše aj CNN Prima, vzhľadom na túto situáciu vytvorili odborníci dve projekcie, pričom jedna ráta s brutálnym preľudnením, zatiaľ čo druhá hovorí o prudkom poklese. Prvú, tzv. teóriu preľudnenia, predniesli odborníci z OSN.

OSN má jasnú predstavu

Táto predpoveď ukazuje, že počet obyvateľov na planéte bude naďalej prudko stúpať. Opiera sa o fakt, že ešte v roku 1959 žili na Zemi len tri miliardy ľudí a o 40 rokov neskôr to bolo už 6 miliárd. Keďže v novembri 2022 by to malo byť 8 miliárd, OSN predpovedá, že do roku 2050 to bude necelých 10 a v roku 2100 už približne 11 až 13 miliárd.

OSN počíta s tým, že populácia bude ešte pár desiatok rokov narastať. Populačná explózia čaká napríklad Nigériu alebo Indiu, ktorá predbehne Čínu na špici populačného pelotónu. Naopak, Európa začne vymierať a jej obyvateľstvo začnú dopĺňať migranti z ostatných kontinentov.

Ekonóm ukazuje druhú stranu mince

James Pomeroy z nadnárodnej finančnej spoločnosti HSBC však hovorí o opaku. Pri jeho teórii sa spomína najmä to, ako drasticky sa znižuje plodnosť mužov a mení prístup žien, ktoré chcú mať dieťa spravidla v neskoršom veku ako v minulosti.

Rastie aj počet dievčat, ktoré vôbec nechcú byť matkami. V bohatých a rozvinutých spoločnostiach, kde sú náklady na život vysoké, dlhodobo pôrodnosť klesá. V Afrike či Ázii je síce – na pomery Európy – často ešte stále vysoká, no klesá aj tam.

Samotný fakt, že je nás na planéte čoraz viac, preto ovplyvňuje prevažne všeobecne sa zvyšujúca kvalita zdravotníctva, vďaka ktorej sa ľudia dožívajú čoraz vyššieho veku. Rastie teda počet seniorov, nie detí. Tie sa rodia v posledných rokoch približne rovnako.

Nezmysel alebo krutá pravda?

Pomeroy tvrdí, že do roku 2100 budú na Zemi žiť len 4 miliardy ľudí. Hlavný dôvod populačnej degradácie vidí v rýchlo klesajúcej pôrodnosti. Napríklad indické rodiny majú dnes v priemere dve deti, podľa Pomeroya sa ale toto číslo do desiatich rokov zníži, podobne ako vo väčšine ostatných štátov, pričom na udržanie globálnej populácie je pritom nutná pôrodnosť 2,1 dieťaťa na rodinu.

Dobré správy nemá ani pre Európu, ktorá by za ostatných 78 rokov mala prísť až o 400 miliónov obyvateľov. Pomeroyova kontroverzná teória neostala bez reakcie a viacero odborníkov ju podľa Lesechos označili za nezmyselnú.

Prudký nárast by istotne spôsobil preľudnenie planéty, no na druhej strane, pokles o polovicu by mohol predstavovať problém pre ekonomickú svetovú rovnováhu a natalitu, čiže ďalšie generácie by to mali stále viac a viac náročnejšie.