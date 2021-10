Zhotoviť víťaznú fotku mu trvalo 5 rokov, uspel aj 10-ročný chlapec: Toto sú najkrajšie zábery prírody za rok 2021

Patrí medzi najprestížnejšie fotografické súťaže na svete a víťazné zábery každý jeden rok všetkých v mnohých ohľadoch fascinujú. Včera vo večerných hodinách boli počas virtuálneho eventu vyhlásení víťazi tohtoročnej ankety Wildlife Photographer of the Year. A zábery sú opäť doslova dychberúce.

Výročná súťaž Wildlife Photographer of the Year tento rok hodnotila až 50-tisíc prihlásených záberov z viac ako 95 krajín sveta. Londýnske Prírodopisné múzeum (Natural History Museum/NHM) a odbornú porotu tak čakala neľahká úloha. Spomedzi viac ako piatich desiatok tisíc prihlásených fotografií museli vybrať tie najpôsobivejšie.

Špeciálny galavečer, počas ktorého boli vyhlásení víťazi aktuálneho ročníka súťaže, sa konal včera v online podobe, informuje NHM v oficiálnej tlačovej správe. Zverejnení boli víťazi celkovo 19 kategórií, tými najdôležitejšími sú však nepochybne tituly Wildlife Photographer of the Year a Young Photographer of the Year.

Fotka párenia rýb absolútnym víťazom súťaže

V tej najhlavnejšej kategórii zvíťazil záber francúzskeho fotografa Laurenta Ballestu. Jeho „enigmatický záber“, ako o ňom povedala porota, sa volá Creation (v preklade „Zrodenie“) a zachytáva moment oplodňovania vajíčok rýb žijúcich vo Fakarave vo Francúzskej Polynézii počas júla, kedy dochádza v tejto oblasti k páreniu.

Porota ocenila najmä technickú stránku fotky, na ktorej je možné vidieť hneď niekoľko detailov, najmä vajíčka a množstvo spermií, či akoby otočený otáznik.

Ako Ballesta prezradil, zhotoviť tento záber mu trvalo zhruba päť rokov, kedy sa neustále so svojím tímom potápal v lagúne nachádzajúcej sa v oblasti Francúzskej Polynézie. Podarilo sa to napokon počas tohtoročného júla v noci za mesačného splnu.

„Tento záber funguje na toľkých úrovniach. Je to prekvapujúce, energické, zaujímavé a má to určitú nadpozemskú krásu. No a zároveň to zachytáva magický okamih – skutočne výbušné stvorenie života,“ uviedla na margo víťaznej fotografie Rosamund Kidman Cox, vedúca poroty. Záber Laurenta Balletsu je absolútnym víťazom tohtoročnej prestížnej súťaže a okrem hlavnej kategórie tiež zvíťazil aj v kategórii Najlepší podmorský záber.

Zabodoval aj 10-ročný fotograf

Druhým dôležitým víťazom aktuálneho ročníka fotografickej súťaže v kategórii mladistvých je záber len 10-ročného chhlapca menom Vidyun R Hebbar. Víťaznou sa stala jeho fotografia s názvom Dome home (v preklade “Domov kupola”), na ktorej mladý fotograf zachytil pavúka, ktorý si zhotovuje pavučinu, ktorá pripomína akoby stan.

Vidyun sa tejto súťaže prvýkrát zúčastnil, keď mal len 8 rokov a ako sám prezradil, miluje fotografovanie často prehliadaných tvorov, ktorí žijú v uliciach a parkoch blízko jeho vlastného domova. Vidyun žije a vyrastá v meste Bengaluru v Indii.

Tohtoročná súťaž priniesla okrem iného aj tri nové kategórie, medzi nimi napríklad Oceány a Mokrade na veľkých záberoch.

Víťazi vzišli z intenzívneho procesu hodnotenia, pričom porota za jednotlivých víťazov hlasovala anonymne a zložená bola z expertov. Tí si všímali originalitu jednotlivých záberov, technickú dokonalosť, etickú prax, ale aj príbeh, ktorý jednotlivé zábery rozprávali. Ďalšie víťazné fotky nájdete v galérii pod článkom.

Pozrite si ďalšie víťazné zábery zo súťaže Wildlife Photographer of the Year:

Fotografie v tomto článku boli použité so súhlasom Natural History Museum.