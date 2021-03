Žena si nevedomky dala na ruku najjedovatejšiu chobotnicu na svete. Okamžite sa ňu spustila kritika

Evolúcia dala živočíchom rôzne mechanizmy a nástroje na obranu. Mnohé zvieratá dokážu dávať aj svojím sfarbením najavo, že sa s nimi netreba zahrávať. Stačí si spomenúť napríklad na typické žltočierne sfarbenie sršňov či ôs. Ďalšie zvieratá upozornia na to, že sú nebezpečné napríklad zubami, ostňami alebo už len svojou veľkosťou.

Ak tieto signály ignorujete, môže sa stať, že to s vami dopadne zle. V tom lepšom prípade dostanete štípanec či žihadlo a po pár dňoch budete v poriadku. V inom prípade to môže byť vaša osudová chyba.

Nebezpečná hapalochlaena

Osudovú chybu mohla spraviť aj žena, ktorá na sociálnu sieť TikTok uverejnila video z pláže na Bali, uvádza portál IFL Science. Tam našla malú chobotničku s výraznými modrými krúžkami. Na prvý pohľad síce nemusí vyzerať veľmi nebezpečne, no nemyslíme si, že bežný človek by riskoval, aby ju chytal.

Zdá sa, že kaylinmarie21 toto úplne odignorovala a nechýbalo veľa a mohla byť kandidátkou na Darwinovu cenu. Do rúk sa jej totiž dostala chobotnička z rodu hapalochlaena. Tá v sebe obsahuje tetrodotoxín, čo je silný neurotoxín, pričom jed z jednej chobotnice dokáže zabiť aj niekoľko ľudí naraz.

Postupné ochrnutie a smrť

Žena mala šťastie v tom, že tieto chobotnice nie sú zvyčajne agresívne, ak nie sú vyprovokované. Avšak to, čo robila ona, že ju zobrala na ruky zo svojho prirodzeného prostredia sa za provokáciu už považovať dá.

Morská biologička Erin Spencer poznamenáva, že uhryznutie tejto chobotnice je zvyčajne bezbolestné. Jed začne blokovať nervové signály v tele, čo spôsobuje necitlivosť svalov. Medzi ďalšie príznaky patrí nevoľnosť, strata zraku a sluchu, strata motoriky a zmyslov všeobecne. Potom prichádza k celkovému ochrnutiu svalov – vrátane dýchacích a človek zomiera. Protijed neexistuje, no ak sa človek dokáže rýchlo dostať do nemocnice a je napojený na umelé dýchanie, tak môže prežiť.

Viac šťastia ako rozumu

Na mladú ženu sa okamžite zniesla vlna oprávnenej kritiky. Pre mnohých ľudí je nepochopiteľné, ako mohla do rúk vôbec chytať zviera, ktoré už od prvého pohľadu vyzerá, že má v sebe jed. Aj ak by to tak nebolo a chobotnička by bola neškodná, tak brať zviera zo svojho prirodzeného prostredia a stresovať ho iba preto, aby sa potom ocitlo vo videu na sociálnej sieti, je prinajmenšom prízemné.

Chobotnica zjavne nebola vystresovaná natoľko, aby ženu uhryzla. Môžeme tak pokojne tvrdiť, že žena mala určite viac šťastia, ako rozumu.