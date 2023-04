Homosexuálnu lásku zaradil Boh pod chaos: Herečka Mária Bartalos vyjadrením prekvapila ľudí aj kolegov, tí reagujú

Slovenská herečka Mária Bartalos patrila počas svojej aktívnej kariéry medzi najpopulárnejšie tváre na domácich obrazovkách. Len nedávno sa fanúšikom na Instagrame zdôverila, že dlho premýšľala, čo bude s jej sociálnymi sieťami. Napokon usúdila, že na nich ostane, no bude ich využívať s „vyšším zmyslom“.

Motivátorka k životu s Bohom

Herečka by chcela pôsobiť ako motivátorka k životu s Bohom. „Ak tu mám naďalej byť, chcem, aby moja aktivita mala vyšší zmysel. Preto tu budem pre vás ako motivátor k životu s Bohom. Aký naozaj je, z môjho pohľadu, nevychádzajúc zo žiadnej tradície či náuky, ale taký akého som ho spoznala za posledné roky,“ napísala na Instagrame.

Pozornejší sledovatelia si mohli Máriinu náklonnosť k viere všimnúť už oveľa skôr a pod nedávnym príspevkom ju aj podporili. Urobil tak aj herecký kolega Marián Mitaš: „Prečo by sme mali odchádzať? Čokoľvek, čo ťa urobí šťastnou a neubližuje druhým, je úplne v poriadku,“ uviedol herec, ktorý ale zároveň komentár doplnil otázkou. Bartalos sa opýtal, či je láska dvoch mužov, respektíve dvoch žien, tiež láska. Práve odpoveď na jeho komentár rozvírila internetové diskusie.

Homosexuálnu lásku Boh zaradil pod chaos, herečku kritizujú aj kresťania

„Nerozumiem, prečo kontrolná, ale odpoviem. Od Boha určite nie. Boh má jasné stanovisko. Po preštudovaní Biblie človek sám zistí, aké sú požehnania a odmeny od Boha, pokiaľ bude jeho nariadenia rešpektovať, a aké sú kliatby v prípade, ak nie. Znie to možno tvrdo, ale svet je tvrdší a horší. Boh je záchrana pred tým všetkým,“ odpovedala kolegovi. Ďalej však napísala, že lásku dvoch mužov či žien zaradil pod chaos a všetkým odporučila prečítať si pasáž z Biblie.

Po týchto odpovediach začali pribúdať rôzne názory. „Milá Mária, ja som kresťanka od malička. To, čo tu píšes… prepáč, ale to nie je kresťanské. Napísať, že Boh považuje človeka, ktorý je iný, že je nositeľom diabla. Ja neviem, akú Bibliu čítaš, a akého Boha ty momentálne v živote máš,“ odkázala jedna zo sledovateliek. Ďalšia smerovala svoju otázku k herečkiným deťom: „Mňa by zaujímalo, ako by ste sa zachovali, keby vám syn oznámil, že je homosexuál?“

Ozvali sa aj osobnosti z LGBTI+ komunity

Medzi prvými zareagoval moderátor TA3 Rastislav Iliev, ktorý sa v závere minulého roka ku komunite prihlásil.

„Milá Mária, neviem, čím ste si v živote museli prejsť, keď ste dospeli k názoru, že byť queer je božím trestom a slobodným rozhodnutím každého človeka, lebo nie je. Podľa Instagramu vyzeráte spokojne, máte krásnu rodinu, skvelú kariéru. Čo poviete Vašim deťom, keď Vám oznámia, že sú LGBTI+? Budú zatratené Bohom? Spriahnu sa s diablom? Preboha, Mária, čo sa Vám stalo? Potrebujete pomoc?“ opýtal sa moderátor na sociálnej sieti.