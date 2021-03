Zelený pas bude platný len pre očkovacie látky schválené EMA. Podrobnosti predstavia už čoskoro

Digitálny “zelený pas”, ktorého návrh Európska komisia (EK) predstaví 17. marca, bude platný len v prípade očkovacích látok schválených Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Informoval o tom v piatok spravodajský server Euronews s odvolaním sa na zdroj z prostredia EÚ.

Na očkovanie poskytnuté neschválenými spoločnosťami sa nebudú vzťahovať nástroje EÚ v oblasti záruk a kontroly kvality. Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders podľa zdroja uviedol, že členské krajiny môžu svojich obyvateľov očkovať aj látkami, ktoré EMA neschválila. Tieto osoby však v tom prípade nedostanú zelený pas, ktorý umožní cestovanie v rámci EÚ.

EÚ zatiaľ na núdzové použitie schválila očkovacie látky spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca a Johnson & Johnson. Zelený pas bude dostupný v digitálnej i papierovej forme. Jeho platnosť by mala byť obmedzená len na obdobie trvania pandémie ochorenia COVID-19, dodal zdroj z prostredia EÚ. Testovanie a karanténne opatrenia budú pokračovať aj potom. Samotné očkovanie preto nebude jednou z podmienok voľného pohybu osôb.

Členské štáty EÚ sa koncom februára na videosummite dohodli na spoločnom prístupe k zavedeniu európskeho očkovacieho preukazu a EK poverili technickým vypracovaním príslušného návrhu. To by malo trvať zhruba tri mesiace, teda do konca mája.