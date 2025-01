Zelenskyj sa opäť tvrdo obul do Fica, posiela mu odkaz: Uprednostňuje ruský plyn pred americkým LNG, tvrdí

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok (28. 1.) uviedol, že slovenský premiér Robert Fico „uprednostňuje Moskvu pred Amerikou a inými partnermi, ktorí môžu jeho krajine dodávať plyn za komerčných podmienok“. TASR o tom informuje podľa oficiálneho účtu ukrajinského prezidenta na sieti X.

„Pred pár dňami prezident Spojených štátov Donald Trump urobil silné rozhodnutie, ktoré môže výrazne zvýšiť export amerického plynu LNG najmä do Európy. To je presne to, čo je potrebné pre bezpečnosť a stabilitu – viac zdrojov energie od partnerov pre Európu,“ odkázal Zelenskyj slovenskému premiérovi so slovami „pre informáciu súčasného predsedu vlády Slovenska“.

„Za americký LNG sa musí platiť peniazmi, ale ruský plyn sa predáva nielen za cenu peňazí, ale aj za cenu nezávislosti a suverenity. Mnohí v Európe si tým už prešli a rozhodli sa zachovať si svoju nezávislosť a suverenitu,“ pokračoval ukrajinský prezident.

For the information of the current Prime Minister of Slovakia:

A few days ago, President Trump made a strong decision that can significantly increase the export of American LNG, particularly to Europe. This is exactly what is needed for security and stability—more energy…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 28, 2025