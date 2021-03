Zdieľaniu hesiel odzvonilo: Netflix testuje novinku, prihlasovacie údaje už nebude možné zdieľať

Vynaliezavosti milovníkov streamovacej služby Netflix zrejme už čoskoro odzvoní. Gigant medzi poskytovateľmi seriálového a filmového obsahu totiž testuje novinku. Vďaka nej budú musieť za službu platiť aj tí, ktorí sa doposiaľ skladali na rodinné predplatné, píše web LAD Bible.

Netflix dlhé roky umožňoval zdieľať prihlasovacie údaje ku kontám svojich užívateľov medzi rôznymi skupinami ľudí. Mnohí kamaráti sa tak mohli dohodnúť, že sa zložia na mesačné predplatné a heslo budú medzi sebou zdieľať. Mesačne ich tak Netflix vyšiel lacnejšie, než akoby si ho mali platiť individuálne. Problémom však je, že rodinné predplatné by mali využívať len osoby žijúce pod jednou strechou. Streamovacie služby – a netýka sa to len Netflixu, ale napríklad aj hudobnej služby Spotify a mnohých ďalších – tak prichádzali o celkom slušný obnos peňazí.

Netflix chce sťažiť zdieľanie konta

Najnovšie však Netflix prichádza s novinkou, ktorá všetkých upozorní na to, že dané konto využíva aj niekto druhý. Zatiaľ len hláškou, postupne však môže dôjsť aj k tvrdším obmedzeniam v podobe zablokovania konta.

„Pokiaľ nežijete spolu pod jednou strechou s majiteľom tohto účtu, musíte si predplatiť svoj vlastný, ak chcete pokračovať v sledovaní,“ napíše Netflix pri prihlásení sa do účtu, ktorý zdieľajú ľudia z viacerých domácností.

O no. Netflix doing the purge?!? pic.twitter.com/XXlHtfgfsy — chante most (@DOP3Sweet) March 9, 2021

Bude sa to dať obísť

Zatiaľ majú užívatelia, ktorým takáto hláška na obrazovke po prihlásení vyskočí, dve možnosti. Buď sa verifikujú kódom, ktorý ale príde na mail alebo mobil hlavného majiteľa účtu, alebo môžu hlášku aj preskočiť. Ani preskočenie verifikácie však nebude trvať večne a napokon potvrdenie bude nutné.

Netflix potvrdil, že zatiaľ ide o testovaciu prevádzku novej funkcie. Tá sa ale zrejme postupne rozšíri do všetkých krajín, kde pôsobí, teda vrátane Slovenska.

Týmto krokom sleduje najmä to, aby rodinné predplatné, prípadne zdieľanie hesla využívali len tí, ktorí skutočne žijú pod jednou strechou. Ak nie, mali by si zaregistrovať a zaplatiť svoj vlastný Netflix účet.

Aj keď to možno pre niekoho bude vyzerať hrozivo, tak až také zlé to nie je. Na overenie bude totiž stačiť kód, ktorý príde hlavnému správcovi, respektíve majiteľovi účtu, ktorý ako skupina využívate. Ten vám vie napokon správca účtu poslať napríklad SMS-kou alebo správou na online chate. Pamätajte však na to, že nejde o úplne košér spôsob využívania streamovacích služieb. A ak rodinné predplatné určené pre štyroch využívate desiati, zrejme by ste mali prehodnotiť, či v tom chcete pokračovať.