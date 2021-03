Streamovacie služby sa stali bežnou súčasťou našich životov najmä počas aktuálnej koronavírusovej pandémie. Vďaka nadbytku voľného času mnohí z nás pozreli v priebehu jedného dňa nejeden seriál či film, a tak niet divu, že už sme postupne aj stratili prehľad o tom, koľko času sme sledovaním obsahu na Netflixe vlastne strávili. To vám teraz pomôže odhaliť nový online nástroj.

V prípade niektorých to budú desiatky až stovky hodín, niektorí možno ale budú príjemne prekvapení tým, že sledovaním streamovacej služby Netflix nestrávili až toľko času, ako si pôvodne mysleli.

Nový projekt internetovej bezpečnostnej spoločnosti CompariTech vám pomôže odhaliť, koľko ste toho na Netflixe videli, vďaka čomu získate prehľad o tom, či by ste nemali v sledovaní filmov a seriálov na tejto populárnej streamovacej službe poľaviť. O novinke informoval web LAD Bible.

Online kalkulačka “závislosti” na Netflixe

Time Spent Streaming kalkulačka je jedinečný online nástroj, ktorý vám po zosynchronizovaní s vaším účtom na Netflixe zábavnou formou prezradí, koľko času ste už streamovaním obsahu stratili.

Samozrejme, aby toho nebolo málo, prezradí aj mnohé ďalšie veci. Napríklad, ktorý seriál ste pozerali najčastejšie, priemerný čas strávený pred obrazovkami Netflixu za deň, či žáner, ktorému holdujete najradšej.

Šikovná online kalkulačka rozanalyzuje vaše dáta bezpečnou cestou, netreba sa preto báť, že by došlo k únikom citlivých údajov. Najviac si ju ale užijú jednotlivci, ktorí nezdieľajú jedny prihlasovacie údaje k Netflixu s ostatnými kamarátmi. Ak sa teda chcete dostať k vlastným relevantným štatistikám, nemali by ste jeden účet zdieľať s desiatkami ďalších známych. Ako sa ale k štatistikám vôbec dostanete?

Je to úplne jednoduché – stačí sa prihlásiť do svojho účtu na Netflixe a vo svojom profile si kliknúť na položku „Viewing Activity“. Následne sa dostanete k tomu, čo ste už na Netflixe od času založenia svojho účtu videli. Potom si treba stiahnuť CSV súbor, ktorý je následne nutné nahrať do online kalkulačky Time Spent Streaming. Tá vám potom vyhodnotí vašu aktivitu na streamovacej službe a poskytne relevantné dáta.

Tvorcovia online kalkulačky chceli užívateľom populárnej služby priniesť zaujímavé štatistiky, ktoré tiež pobavia. Na základe toho, koľko času ste pred Netflixom strávili, vám totiž ukáže aj spôsoby, ako ste mohli voľný čas využiť namiesto pozeranie filmov a seriálov. Ak sa chcete dozvedieť, koľko času ste strávili streamovaním obsahu, stačí kliknúť na tento web.