Zavraždil svoju partnerku, usvedčil ho test z roku 1910. Súd mu položil 3 jednoduché otázky

Ilonu Golabek vrah niekoľkokrát udrel kladivom, jej telo rozsekal na kúsky a zbavil sa ho. Hlavným podozrivým bol jej partner Kamil Ranoszek. Polícia však v rukách nemala žiadne priame dôkazy. Napokon ho za mreže poslali 3 jednoduché otázky. Tento test usvedčil vraha aj v prípade z roku 1910.

Partnerku ubil kladivom, telo rozrezal a ukryl

Kuchár bol odsúdený za vraždu svojej partnerky po tom, čo mu súd položil 3 jednoduché otázky. Ako píše Mail Online, rovnaké otázky usvedčili v roku 1910 aj doktora Crippena. Aj preto sa otázkam hovorí Crippenov test. 27-ročnú Ilonu Golabek vrah udrel kladivom sedemkrát, následne jej telo rozsekal na kúsky a ukryl ho.

Hlavným podozrivým bol jej 42-ročný partner Kamil Ranoszek. Zabiť ju mal zo žiarlivosti po tom, čo zistil, že si Ilona cez Tinder píše s iným mužom. Ranoszek ale tvrdil že sa Ilona jednoducho uprostred noci vyparila a on netuší kam. V čase, keď ju zavraždil, v byte spala ich 3-ročná dcéra. Polícia nemala v rukách žiadne priame dôkazy, ktoré by ho usvedčovali.

Súdu ale stačili tri otázky. V rámci prvej otázky sa súd pýtal, či Ranoszek prišiel v deň Iloninho zmiznutia domov o jedenástej hodine večer a ostal so ženou sám v miestnosti. Ranoszek odpovedal kladne. „Bola Ilona živá a zdravá?“ znela ďalšia otázka. Ranoszek opäť odpovedal kladne. „Viete o komkoľvek na svete, kto by ju odvtedy mohol vidieť živú?“ znela tretia otázka. Na tú odpovedal Ranoszek záporne.

Kamil tvrdí, že bol na kamarátovej narodeninovej oslave. Keď prišiel večer domov, Ilona sedela na sedačke a v ruke držala telefón. Vraj išiel spať a keď o 2:20 ráno vstal, aby šiel do práce, Ilonu nikde nevedel nájsť. Posledná správa, ktorú si Ilona vymenila s mužom z Tinderu, bola odoslaná o 23:46.

Usvedčili ho 3 jednoduché otázky

Ranoszek ale popieral, že by jej bol čokoľvek urobil a odmietal priznať aj to, že svoje mäsiarske zručnosti využil na to, aby sa zbavil jej tela. Jej pozostatky sa napokon podarilo nájsť o 3 mesiace neskôr.

Čo sa doktora Crippena týka, ten svoju manželku Coru v roku 1910 taktiež zabil, rozrezal a jej pozostatky ukryl pod ich londýnskym domovom. V snahe vyhnúť sa spravodlivosti chcel ujsť do Kanady. Polícii sa ho ale napokon podarilo zadržať.

Sudca mu taktiež položil tri otázky. V prvej sa pýtal, či bol v daný deň a v danú hodinu sám doma so svojou manželkou. V druhej otázke sa pýtal, či bola v tom čase Cora živá a zdravá. V tretej otázke sa súd pýtal, či Crippen vie o komkoľvek na svete, kto ju mohol od osudného dňa vidieť živú.

Keď Crippen odpovedal záporne, súd okamžite rozhodol o jeho vine a muž bol napokon popravený. Aj keď Ranoszek sa trestu smrti vyhol, súd mu vymeral doživotie za mrežami. O podmienečné prepustenie môže požiadať najskôr o 22 rokov.