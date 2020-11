Zarábajú milióny: Toto sú najlepšie platené celebrity roku 2020, ktoré už nie sú medzi nami

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa Forbes opäť rozhodol, že zostaví rebríček tých najlepšie platených celebrít, ktoré už nie sú medzi živými. Kto sa tento rok dostal na prvú priečku?

Na prvom mieste je Kráľ popu

Michael Jackson, ktorý si vyslúžil prezývku Kráľ popu, zomrel 25. júna 2009 vo veku 50 rokov. V tom čase sa predalo 750 miliónov jeho albumov, vďaka čomu sa stal tou najslávnejšou celebritou na svete. Situácia sa nezmenila ani roky od spevákovej smrti, tento rok sa mu totiž podarilo zarobiť neuveriteľných 48 miliónov dolárov, vďaka čomu sa dostal na prvé miesto v rebríčku tých najlepšie zarábajúcich celebrít, píše portál Forbes.

Jacksonovu slávu neovplyvnil dokonca ani dokument s názvom Leaving Neverland, ktorý svetlo sveta uzrel v roku 2019, píše portál Unilad. V ňom dvaja chlapci, dnes už tridsiatnici, ktorí mali v tom čase len 7 a 10 rokov hovoria o sexuálnom zneužívaní a o tom, čo sa so spevákom dialo za zatvorenými dverami. Spevák obsadil prvé miesto v rebríčku aj pred rokom, a to so zárobkom 60 miliónov dolárov.

Druhé miesto v rebríčku obsadil Theodor Seuss Geisel známy aj ako Dr. Seuss, ktorý zomrel 24. septembra v roku 1991 vo veku 87 rokov. Na jeho konto v roku 2020 pribudlo celkovo 33 miliónov dolárov. Dr. Seuss bol autorom obľúbených detských kníh a len za posledný rok sa ich predali milióny. Tretiu priečku obsadil autor komiksov Charles M. Schulz so zárobkom 32,5 milióna dolárov. Ten sa preslávil najmä dielom Peanuts a k závratnej sume prispela aj dohoda s Apple TV+.

V rebríčku nájdete aj Elvisa či Johna Lennona

Na štvrté miesto v rebríčku sa dostal so zárobkom 25 miliónov dolárov profesionálny hráč golfu Arnold Palmer. Súčasťou rebríčka je so zárobkom 23 miliónov dolárov aj Elvis Presley, Netlfix totiž odvysielal animovanú sériu s názvom Agent King, v ktorej bol hlavnou postavou práve Elvis, píše portál Hollywood Reporter. Smutnou súčasťou tohto rebríčka sú hviezdy, ktoré tento svet opustili len nedávno. Na šiestom mieste sa ocitol hráč NBA Kobe Bryant a na siedmom zas len 21-ročný rapper Juice WRLD.

Na ôsmom mieste sa umiestnil so zárobkom 14 miliónov dolárov slávny spevák Bob Marley a tesne za ním so zárobkom 13 miliónov dolárov John Lennon. Top 10 najlepšie zarábajúcich celebrít, ktoré už nežijú, uzatvára so zárobkom 10 miliónov dolárov Prince. 11. priečku sa podarilo obsadiť Freddiemu Mercurymu, 12. priečku obsadil George Harrison a 13. miesto obsadila so zárobkom 8 miliónov dolárov Marilyn Monroe.