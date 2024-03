Záporožská jadrová elektráreň opäť čelí ostreľovaniu a bombám. Ak by zasiahli nádrže, mohlo by sa stať niečo strašné

Ruskom dosadené vedenie ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) vo štvrtok obvinilo ukrajinskú armádu, že ostreľovala zariadenie kritickej infraštruktúry v areáli elektrárne. Informovala o tom agentúra Reuters.

Vedenie ZAES spresnilo, že do blízkosti plota, pri ktorom sa nachádzajú nádrže na naftu, bolo zhodené výbušné zariadenie. „Ak by zasiahlo nádrže, mohlo by to viesť k strašným následkom,“ uvádza sa v statuse zverejnenom vedením ZAES na platforme Telegram.

Miesto po výbuchu, kde zostal malý kráter, medzičasom ukázali aj inšpektorom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) pôsobiacim v ZAES. Vedenie ZAES ich požiadalo, aby o incidente informovali centrálu MAAE.

Rusko okupuje ZAES takmer od začiatku invázie z februára 2022 a odvtedy je elektráreň sporadicky terčom ostreľovania. Moskva a Kyjev sa navzájom obviňujú z ohrozovania bezpečnosti tohto zariadenia.

ZAES je najväčšia svojho druhu v Európe. Elektrinu nevyrába od 11. septembra 2022 – v režime tzv. horúceho vypnutia je len jedna pohonná jednotka, ktorá vyrába elektrinu pre potreby ZAES.