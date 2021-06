Zapáchajú, no majú neskutočnú hodnotu. Rybári objavili veľrybie zvratky, predali ich za astronomickú sumu

Jemenský rybár kráľovsky zbohatol vďaka neobyčajnému úlovku. Do sietí nechytil vzácnu rybu ani v nej nezostal dávno potopený poklad. Mužovi sa podarilo nájsť veľrybie zvratky. Vzácnu ambru predal za 1,5 milióna dolárov.

Hruda ambry im vyniesla 1,5 milióna dolárov

V Adenskom zálive zacítila skupina rybárov rozkladajúcu sa mŕtvolu. Vybrali sa teda na prieskum a to, čo objavili, im urobilo nesmiernu radosť. Kým niekto sníva o zlatom poklade, títo rybári sa tešili zo zvratkov, ktoré našli v mŕtvej veľrybe, píše portál All That Is Interesting. V črevách vorvaňa sa našlo takmer viac ako 130 kilogramov ambry, ktorú 35 rybárov predalo za neuveriteľnú sumu 1,5 milióna dolárov.

Niekomu sa môže zdať, že pre takú skupinu to nie je až taká vysoká suma. Väčšina miestnych rybárov však žije na pokraji absolútnej chudoby a takáto finančná injekcia je pre nich ako záchranné lano, ktoré ich vytrhne z toho najhoršieho. Ambru pritom objavili celkom náhodou. Keď mŕtveho vorvaňa našli, rozhodli sa, že ho odtiahnu na pobrežie a telo rozrežú, píše portál BBC.

Yemen fishermen find $1.5m of ambergris in the belly of a whale https://t.co/v05Qq73VNz — BBC News (World) (@BBCWorld) June 1, 2021

Rybári priznali, že zápach bol neskutočný, za ten nález to však jednoznačne stálo. Kupcom veľkého množstva ambry sa stal nemenovaný človek zo Spojených arabských emirátov. Pýtate sa, kto a načo by kupoval veľrybie zvratky? Aj keď to znie možno nechutne, ide o mimoriadne vzácnu substanciu, hovorí sa jej aj vznášajúce sa zlato. Jediný gram z nej sa predáva za 20 dolárov. Pre porovnanie, rovnaké množstvo zlata má hodnotu 30 dolárov.

Prečo je ambra taká vzácna?

Ambra sa najčastejšie využíva ako zložka do parfémov. Vďaka tomu vydržia vône o niečo dlhšie. Avšak vzhľadom na to, aká je ambra vzácna, výrobcovia parfémov sa zvyčajne musia spoliehať na syntetické náhrady. Ako ambra vzniká?

O vorvaňoch je známe, že si z času na čas radi pochutnajú na kalmároch, nedokážu však stráviť všetky ich časti. Nestráviteľné časti kalmárov tak vyvrátia. Telo vorvaňa sa však musí pred nestráviteľnými časťami chrániť, najmä pred tými ostrými. Tráviaci trak tak vytvára voskovitú substanciu, teda ambru.

V tomto prípade je ambra hotový zázrak nielen pre parfumérov, ale aj pre rybárov, ktorí ju našli. Podľa správy Organizácie spojených národov žije v Jemene viac ako 24,1 milióna ľudí a z toho 80 % je odkázaných na humanitárnu pomoc. Rybári si 1,5 milióna dolárov rozdelili na rovnaké diely a z peňazí si kúpili nové domovy, autá či lode. Časť peňazí dokonca darovali chudobným rodinám v dedine, v ktorej žijú.

Podobný prípad sa odohral v roku 2016. Traja rybári v Ománe objavili kus ambry, ktorý im vyniesol 3 milióny dolárov. O 4 roky neskôr sa zas ambru podarilo nájsť v Thajsku, pričom predaná bola za 3,3 milióna dolárov. V niektorých krajinách je však ambra zakázaná. Napríklad v Amerike ju výrobcovia parfémov používať nesmú. Navyše, asi len 5 % mŕtvych vorvaňov má v sebe ambru. Zdá sa teda, že je pravdepodobnejšie, že človek niekde natrafí na hrudu zlata, ako na kúsok ambry.