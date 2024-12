Žalostný stav mostov na Slovensku: Dopravu obmedzujú na ďalších piatich, niektorí vodiči majú jednoducho smolu

Na základe výsledkov diagnostiky musí Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) obmedziť dopravu na piatich mostoch, ktoré má vo svojom vlastníctve. Po moste za obcou Budča v smere na Ostrú Lúku, po ktorom od minulého týždňa prejde už len osobná doprava, čakajú obmedzenia aj obyvateľov Hnúšte, Novej Bane, Trnavej Hory a Vrboviec.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu BBSK Lenka Štepáneková. Nie je podľa nej vylúčené, že obmedzenia pribudnú aj na ďalších mostoch. Most cez železnicu v Hnúšti je od dnešného dňa úplne uzatvorený pre dopravu nad 12 ton, výnimku budú mať autobusy a vozidlá údržby. Doprava tu bude zúžená do jedného jazdného pruhu a bude ju striedavo riadiť semafor.

Veľké množstvo mostov v zlom stave

„Pracujeme na projektovej dokumentácii na podopretie mosta. Keď bude podopretý, doprava bude môcť byť zobojsmernená, stále však bude neprejazdný pre vozidlá nad 12 ton. Most bude potrebné vystavať úplne nanovo, predpokladané náklady presahujú 840-tisíc eur,“ spresnil Róbert Machala, riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry Úradu BBSK. Obchádzkové trasy pre kamióny povedú buď v smere na Rimavskú Baňu – Lukovištia – Teplý Vrch a Ratkovú, alebo v smere Tisovec – Muráň – Ratková.

Druhý most v Hnúšti cez rieku Rimava, ktorého sa obmedzenia týkajú, je od dnes úplne uzavretý pre všetku dopravu. „Obchádzky sú možné po miestnych komunikáciách a významný negatívny vplyv na dopravu nepredpokladáme. Po podopretí mosta a statických prepočtoch predpokladáme jeho sprejazdnenie pre všetku dopravu,“ povedal Róbert Machala.

V prípade mostov v Novej Bani a vo Vrbovciach bude potrebné obmedzenie dopravy do jedného jazdného pruhu a podopretie mostov, vo Vrbovciach bude platiť aj hmotnostné obmedzenie – maximálna hmotnosť 10 ton a jediné vozidlo do 20 ton. „V prípade obmedzení na moste v Trnavej Hore ešte prebiehajú rokovania s okresným úradom a políciou. Most bude musieť byť kompletne uzavretý a obchádzka je možná len po rýchlostnej ceste R1, ktorá je spoplatnená,“ doplnil Róbert Machala.

Ide o dlhodobý problém

Obhliadky mostov vykonáva BBSK pravidelne, podrobnou diagnostikou len tento rok prešlo 27 mostov. Celkové odhadované náklady, potrebné na riešenie kritického stavu na šiestich spomínaných mostoch, presahujú 5 miliónov eur. Problém s technickým stavom mostov sa netýka len Banskobystrického samosprávneho kraja, takýchto mostov je na Slovensku viacero.

Ďalší most v žalostnom stave napríklad monitorujú pri obci Biely Potok (okres Ružomberok). Konštrukcia mosta sa podľa Martina Moravčíka zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline radí k jednej z najrizikovejších. „Sú to predpäté nosníky zo šesťdesiatych rokov, ktoré vykazujú známky veľkých porúch. Je to rovnaký typ mosta ako na Orave v Podbieli a v Trstenej, kde v roku 2020 došlo k náhlemu kolapsu mosta,“ uviedol.

Mosty na Slovensku sú zanedbávané dlhodobo. Za zmienku stojí aj most ponad železnicu v Seredi v okrese Galanta, ktorý je pre havarijný stav uzavretí od mája 2023 a stále ani len nebola začatá jeho oprava, hoci o zlom stave sa vie od roku 2019. Ide pritom o dôležitý a frekventovaný most. Až na jeseň tohto roka vyhlásila Slovenská správa ciest (SSC) verejné obstarávanie na zhotoviteľa nového mosta a ľudia si tak ešte budú musieť minimálne ďalší rok počkať.