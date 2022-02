Zákaz vstupu do NATO, neutralita a uznanie Krymu. Vladimir Putin určil podmienky pre ukončenie krízy

Ruský prezident Vladimir Putin vyzval na medzinárodné uznanie Krymu ako súčasti Ruska, ukončenie snáh Ukrajiny o členstvo v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO) a zastavenie dodávok zbraní na územie Ukrajiny.

Anexiu Krymu západné mocnosti široko odsúdili ako porušenie medzinárodného práva. Putin však v utorok vyhlásil, že by mala byť medzinárodne uznaná ako legitímny odraz voľby miestneho obyvateľstva, ktorú prirovnal k hlasovaniu za nezávislosť Kosova.

Uznanie Krymu a žiadne členstvo v NATO

V snahe ukončiť súčasnú krízu Putin taktiež vyzval, aby sa Ukrajina zriekla úsilia o začlenenie do NATO, pričom uviedol, že by mala prijať „neutrálny štatút“ a dodal, že Západ by tam mal prestať posielať zbrane.

Nemecko pozastavilo certifikáciu Nord Stream 2

Ruská vláda ľutuje, že Nemecko sa rozhodlo pozastaviť proces certifikácie plynovodu Nord Stream 2 (Severný prúd 2), povedal v utorok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.

„S poľutovaním,“ odpovedal Peskov na otázku, ako Kremeľ vníma vyjadrenie spolkového kancelára Olafa Scholza, že Berlín až do odvolania zastavuje schvaľovací proces tohto plynovodu, ktorý je už dostavaný a čaká len na uvedenie do prevádzky.

Nord Stream 2 nie je podľa Kremľa politický projekt

Peskov zopakoval pozíciu Kremľa, že Nord Stream 2 nie je politický projekt. „Ide o čisto ekonomický, komerčný projekt, ktorý má byť stabilizujúcim prvkom pre európsky trh s plynom… v prospech dodávateľov aj príjemcov nášho plynu,“ povedal.

Scholz pozastavením certifikačného procesu reagoval na skutočnosť, že ruský prezident Vladimir Putin pondelkovým výnosom uznal nezávislosť dvoch separatistických republík na východe Ukrajiny.

Rozhodnutie privítal aj Joe Biden

Jeho rozhodnutie v utorok privítal americký prezident Joe Biden. Spojené štáty tiež avizovali, že sankcie voči Rusku ohlásia v priebehu utorka.

Niektorí európski politici a experti obviňujú Rusko z toho, že používa svoje zásoby prírodných zdrojov ako politický nástroj. Plynovod Nord Stream 2 by zdvojnásobil objem zemného plynu, ktorý Rusko do Európy ročne dodáva cez už existujúci plynovod Severný prúd 1. Oba tieto plynovody sa však vyhýbajú územiu Ukrajiny.