Záhadné masové úmrtia slonov: Úrady prišli s možnou príčinou, teóriu overujú v laboratóriách

Botswana hlási od mája masové úhyny slonov afrických. Odborníci ani úrady situáciu nevedia vysvetliť, nachádzajú len zdochliny slonov v oblasti delty rieky Okawango. Najnovšie sa však objavili prvé vodítka k príčine úhynu veľkých cicavcov.

Prvý masový úhyn slonov hlásila Botswana ešte v máji. V tom čase napočítali 169 mŕtvych zvierat. V júni objavili ďalšie stovky, celkový počet slonov, ktoré masovo uhynuli za nejasných príčin sa tak vyšplhal na viac ako 350.

“To je úplne bezprecedentné, pokiaľ ide o počet slonov, ktoré uhynuli počas jedinej udalosti nesúvisiacej so suchom,” povedal pre BBC Niall McCann z charitatívnej organizácie National Park Rescue sídliacej vo Veľkej Británii.

Botswanská vláda v máji vylúčila, že by boli zdochliny výsledkom pytliactva, keďže mali kly, uviedol portál Phys.org. Pytliactvo vylučujú aj iné veci.

“Zomierajú len slony, nič iné. Ak by to bol kyanid, ktorý používajú pytliaci, očakávali by ste aj iné úmrtia,” skonštatoval McCann, ktorý zároveň vylúčil nákazu antraxom. Odborníci si myslia, že úhyn nespôsobilo ani žiadne infekčné ochorenie.

Otrava toxínmi

Po začatí vyšetrovania zo strany botswanskej vlády sa hlavná pozornosť upriamila na otravu toxínmi pochádzajúcich z prírodných zdrojov, informuje portál ABC. Baktérie v prírode často produkujú nebezpečné toxíny, napríklad v stojatej vode, ktoré môžu byť pre zvieratá nebezpečné. Otravu toxínmi z prírodného prostredia zatiaľ úrady označili za najpravdepodobnejšie vysvetlenie, vzorky z tiel mŕtvych zvierat aj vzorky z prostredia delty rieky Okawango už prešetruje niekoľko laboratórií.

Otrava toxínmi je pravdepodobná aj na základe vyhlásení riaditeľa ochranárskej organizácie Slony bez hraníc Mikea Chasea. Počas terénneho prieskumu totiž spozorovali niekoľko „slabých, letargických a vychudnutých slonov“. Niektoré zvieratá mali byť pritom viditeľne dezorientované a preukazovali jasné ťažkosti s chôdzou.

Botswana je domovom približne tretiny africkej populácie slonov. Odhaduje sa, že v krajine ich žije približne 130-tisíc. Botswana ich využíva ako významný zdroj príjmu, najmä kvôli cestovnému ruchu. Slon je tiež symbolom ich národnej hrdosti.