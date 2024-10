Záhadné čierne gule na plážach v Sydney vystrašili ľudí: Úrady vydali pokyny, aby sa ich v žiadnom prípade nedotýkali rukami

Niekoľko pláží v austrálskom meste Sydney vo štvrtok uzavreli po tom, ako sa na pobrežie vyplavili stovky čiernych gúľ, ktoré môžu byť potenciálne toxické, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Miestna správa predmestia Waverly informovala, že preventívne uzavrela pláže Bondi, Bronte a Tamarama, miestna správa susedného predmestia Randwick uzavrela ďalšie štyri pláže na juhu. Pláže Bondi a Maroubra na juhu neskôr opätovne otvorili. Podľa predbežných skúšok vykonaných miestnou správou predmestia Randwick by mohlo ísť o dechtové gule zo zmesi ropy a odpadovej drte.

Mysterious black balls washed up on Coogee Beach in Sydney, Australia. The beach was closed, and visitors kept out while experts examine the balls to figure out what they are. The beach will stay shut until they know more. pic.twitter.com/1A04Y9nVxA

— Tom Valentino (@TomValentinoo) October 16, 2024