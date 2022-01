Začalo sa pojednávanie o Breivikovom prepustení: Na súde mal hodinový prejav, spravil aj nacistický pozdrav

Krajne pravicový extrémista Anders Behring Breivik, ktorý v roku 2011 zabil 77 ľudí, sa postavil v utorok pred súd na pojednávaní o jeho podmienečnom prepustení. Štyridsaťdvaročný masový vrah si odpykáva 21-ročný trest odňatia slobody, ktorý možno predĺžiť. Na základe zákona však má možnosť požiadať o podmienečné prepustenie po prvých desiatich rokoch za mrežami.

Breivik, ktorý si v roku 2017 zmenil meno na Fjotolf Hansen, dorazil do súdnej siene, vytvorenej vo väzenskej telocvični, v obleku a s taškou, na ktorých mal pripnuté šovinistické odkazy, pričom takýto odkaz držal aj v rukách. Znova, ako počas jeho procesu, spravil aj nacistický pozdrav. Predstavil sa pritom ako líder nórskeho neonacistického hnutia.

Prokurátorka Hulda Karlsdottir sa počas svojho prejavu vyjadrila, že pojednávanie sa sústredí na nebezpečenstvo, ktoré Breivik stále predstavuje. On počas jej prejavu, v ktorom opísala zabitia a menovala jeho obete, nehybne počúval a keď sa raz pokúsil komentovať, sudca mu nariadil, aby prokurátorku neprerušoval.

Viac ako hodinový prejav

Vo svojom viac ako hodinovom prejave neskôr Breivik vyhlásil, že sa dôrazne dištancuje od násilia a teroru a dáva „čestné slovo, že je to už navždy za mnou”. Tiež navrhol, že ak by ho podmienečne prepustili, žil by v Arktíde alebo nezápadnej krajine.

Breivikovo správanie sa však podľa agentúry AP zdanlivo potvrdzuje obavy preživších a rodín jeho obetí z toho, že mu pojednávanie dá priestor na to, aby proklamoval svoje nenávistné názory. „Jediná vec, ktorej sa bojím, je, ak bude mať možnosť slobodne hovoriť a sprostredkovať svoje extrémne názory ľuďom s rovnakým zmýšľaním,“ povedala vedúca podpornej skupiny pre príbuzných a preživších Lisbeth Kristine Röyneland.

Vo väzení sa Breivik pokúšal založiť fašistickú stranu a ozvalo sa mu mnoho rovnako zmýšľajúcich extrémistov z Európy a Spojených štátov. Pracovníci väznice mnoho takýchto listov zachytili pre obavy z toho, že by mohol inšpirovať ďalších k páchaniu násilných útokov.

Zabil 77 ľudí

Breivik 22. júla 2011 odpálil v hlavnom meste Oslo bombu, ktorá zabila osem ľudí. Následne odišiel na ostrov Utöya, kde postrieľal 69 mladých ľudí, ktorí sa zúčastňovali na tábore mládežníckeho krídla Strany práce. Ešte v tom roku ho odsúdili za terorizmus. Vo väzení Skien, 100 kilometrov od Osla, ho držia v izolácii od druhých väzňov.

Súd by mal Breivikovu žiadosť prejednávať do štvrtka. Očakáva sa, že rozhodne do konca mesiaca. Odborníci tvrdia, že pravdepodobne zostane za mrežami, keďže dosiaľ neprejavil žiadnu ľútosť.