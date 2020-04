Zabudnite na Queen a ich najslávnejšiu pieseň. Toto je Coronavirus Rhapsody

Preventívne a karanténne opatrenia v súvislosti s aktuálnou celosvetovou pandémiou koronavírusu spôsobili, že mnoho ľudí zostalo zo dňa na deň v bezpečí svojho domova. Len na Slovensku to bude už mesiac, čo ľudia svoje domovy opúšťajú len v nevyhnutných prípadoch a svoj voľný čas si krátia všemožne. Nie je to tak však len u nás, ale aj v zahraničí, čoho príkladom je množstvo videí, ktoré sa na sociálnych sieťach z domáci karantén objavili. Rovnako, ako toto jedno.

Ľudia v karanténach vymýšľajú rôzne spôsoby, ako sa v týchto časoch zabaviť. Vznikajú rôzne výzvy, spieva sa na balkónoch, šijú sa rúška – skrátka, možností je veľa.

Niektorí to ale ponímajú kreatívnejšie a prerábajú známe piesne do tematiky koronavírus. Na YouTube i ďalších sociálnych sieťach ich možno nájsť desiatky, no z tejto rady nepochybne najväčšmi vyčnieva prerábka známej skladby od legendárnej skupiny Queen.

Bohemian Rhapsody patrí ku klentom hudobnej histórie a už neraz bola terčom vtipných prerábok. Najnovšie sa jej nevyhla ani aktuálna koronavírusová pandémia, pri príležitosti ktorej vznikla vtipná Coronavirus Rhapsody. Tá bola na YouTube vydaná v podaní Adriana Grimesa ešte 21. marca, no za ten čas si ju vypočuli už viac ako 4 milióny poslucháčov. Ako znie, sa dozviete vo videu nižšie.