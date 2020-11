Zabudnite na hot-dog a kávu v plaste. Slovenské čerpačky Oliva sú obklopené zeleňou a prinášajú unikátny koncept tankovania

Vlastniť automobil bola v minulosti vymoženosť, ktorú si nemohol dovoliť len tak hocikto. Dnes nie je ničím výnimočným, že má rodina aj dve autá. Mnohí sa však vracajú aj k iným spôsobom prepravy a dôvod je jasný. Je to ekologickejšie.

Auto však naďalej ostáva najpohodlnejšou formou osobnej dopravy. Nie na všetkých vodičov sa však musíme pozerať cez prsty. Dnes sa už každý vodič môže rozhodnúť, či natankuje na bežnej čerpačke, kúpi si kávu v plastovom pohári, zaplatí a ide ďalej, alebo si vyberie čerpačku, ktorá sa snaží robiť veci inak. To je aj prípad čerpačiek Oliva.

Určite ste si ich už pri jazde autom všimli, možno vás však prekvapilo, že pôsobili trochu zelenšie. Filozofia tejto slovenskej firmy totiž spočíva v tom, že pri každej postavenej samoobslužnej čerpačke vysadia zeleň, pretože okolité prostredie považujú za veľmi dôležité. Na Slovensku tak patria k priekopníkom a touto myšlienkou sa snažia o rovnováhu.

Samoobslužné čerpačky sú charakteristické minimalistickým a moderným vzhľadom. Vďaka svojmu dizajnu sa dokážu dobre integrovať do prostredia a nenarúšajú celkovú estetiku. Čerpacie stanice Oliva tak ponúkajú svojim zákazníkom rýchlu a efektívnu formu tankovania s pridanou hodnotou. Zaberajú minimum miesta, šetria energiu a aj vašu peňaženku.

Oliva sa vždy, keď je to možné, zameriava na to, aby bolo okolie čerpacích staníc čo najviac obklopené zeleňou. Keď sa však Olivy nachádzajú napríklad na parkovisku, z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené umiestňovať priamo do okolia prvky zelene. Ak je na to však priestor, okolie si skultivujú. V prípade, že v niektorých mestách nemôžu vysádzať zeleň, snažia sa iným spôsobom mestu pomôcť.

Vodu do ostrekovačov si môžete natankovať

Jednou z najväčších výhod čerpacích staníc Oliva je, že ako prví zaviedli možnosť tankovania vody do ostrekovačov a tento koncept priviedli k dokonalosti. Dokonca, v ponuke je už aj zimná zmes a nájdete ju na všetkých čerpacích staniciach. Určite sa vám už stalo, že ste si na čerpačke museli kúpiť veľkú, niekoľkolitrovú plastovú nádobu a ešte sa vám aj nevošla celá kvapalina do nádrže. Potom skončila plastová nádoba s litrom vody do ostrekovača v kufri a prevážali ste ju tak celú zimu.

Ak sa pozeráte na svet ekologickejšími očami, takúto možnosť určite privítate. Na čerpačkách Oliva je to možné. Nemusíte kupovať plastovú nádobu, ktorá tak či tak skončí v koši a ešte vás to bude v konečnom dôsledku stáť menej. Neplatíte za nádobu a doplníte si toľko, koľko potrebujete. S kvapalinou do ostrekovačov, ktorú natankujete priamo do auta, môžete pokojne zabudnúť na „lietajúce“ bandasky v kufri.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu je prioritou

Na Olivách, ktoré dostali meno práve podľa svojho vzhľadu, natankujete už od roku 2012. Na celom Slovensku sa nachádza 21 čerpacích staníc a postupne pribúdajú ďalšie. Samozrejme, keďže sa nachádzame v dobe covidovej, prispôsobili sa tomu aj podmienky platenia. Na tankovacích stojanoch je možné platiť bezkontaktne.

Natankovať môžete prísť kedykoľvek, počas pracovnej doby môžete využiť pomoc personálu, inokedy to hravo zvládne človek aj sám. Najskôr si určíte sumu, za ktorú chcete natankovať a ďalej vás už systém nepustí. Benzín uhradíte a pokračujete v ceste.

Dnes je jednou z hlavných priorít konať zodpovedne voči životnému prostrediu. Ľudí táto téma stále viac zaujíma a stáva sa trendom. Dôkazom je aj petícia Za klímu, za budúcnosť, ktorú za posledné týždne podpísalo viac ako 125-tisíc Slovákov. Ak chcete byť šetrnejší k životnému prostrediu, môžete začať napríklad aj na čerpačkách Oliva, ktoré zákazníkom priniesli bezodpadový spôsob predaja.

