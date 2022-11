Zábavný park je už 2 roky opustený, napriek tomu má 87 zamestnancov: Tí ho denne čistia, za prácu nemajú zaplatené

Zábavný park Tivoli World v Španielsku musel pre krízu spôsobenú pandémiou koronavírusu zavrieť svoje brány na dobu neurčitú. Paradoxom však je, desiatky zamestnancov chodia každý deň do areálu aj napriek tomu, že je miesto opustené, píše Euronews.

Benalmádena je mesto v španielskej Andalúzii, ktoré sa pýši moderným akváriom, prístavom aj ikonickými uličkami. Donedávna sa mohli návštevníci aj domáci v tomto meste tešiť aj zo zábavného parku Tivoli World, ktorý ponúkal širokú škálu atrakcií a zábavy.

Keď však prišiel do Európy koronavírus, park musel kvôli povinným opatreniam zavrieť svoje brány. Podobne ako ďalšie prevádzky, aj Tivoli World musel len čakať, ako a kedy sa situácia zmení k lepšiemu. Žiaľ, pre tento park sa už dni zašlej slávy nevrátili. Aj keď si vedenie mohlo medzi vlnami dovoliť na pár mesiacov otvoriť, kvôli nákladom a stratám to nedokázali ťahať ďalej.

87 ľudí príde každý deň do opusteného areálu

Ak ste čakali, že miesto sa zrovná so zemou a narastie tam niečo moderné a hlavne funkčné, mýlite sa. Z tohto miesta sa stal opustený areál s atrakciami, kolotočmi, stánkami a všetkým, čo má pravý zábavný park mať. S jedným rozdielom, že v tomto prípade sa tam každý deň už dva roky vracia 87 zamestnancov.

Je to preto, že zamestnanci majú podivnú klauzulu v pracovnej zmluve, ktorá znamená, že zatiaľ si nemôžu hľadať iné zamestnania. Euronews dodáva, že zamestnanci jednoducho uviazli v legislatíve, pretože nedostávajú plat a zároveň nemôžu dať výpoveď.

Nikdy neboli riadne prepustení, čo znamená, že keby teraz odišli, nedostali by žiadnu kompenzáciu ani poistenie v nezamestnanosti a ďalšie kompenzácie vyplývajúce zo španielskeho sociálneho a zdravotného systému.

Zatiaľ sa nevie, čo bude ďalej

Aj keď môžu celý deň nič nerobiť, respektíve tam ani nechodiť, zamestnanci sa namiesto toho starajú o to, aby opustený zábavný park zostal pekný a čistý pre prípad, že by sa znova otvoril. V pozore je aj niekdajšia ochranka, ktorá rieši problémy so zlodejmi. V zábavnom parku sa totiž občas objavia zlodeji a hľadajú veci, ktoré by mohli ukradnúť, ako napríklad káble či stroje z barov.

V súčasnosti, keď sa prípad medializoval, sa očakáva, že prípad 87 ľudí sa pohne smerom dopredu a možno si dokážu bezpečne nájsť novú prácu aj bez toho, aby neostali bez poistenia či kompenzácie. A čo sa týka parku, jeho dni sú pravdepodobne už zrátané.