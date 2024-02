Za 100 dní si našetríte 5-tisíc eur, sľubuje virálny trik: Vyzerá veľmi jednoducho, no má jeden veľký háčik

Na internete môžete nájsť viacero dobrých rád, ako na šetrenie peňazí „domáckymi metódami“. Nedávno sme vám predstavili vari najjednoduchšiu z nich, pri ktorej stačí, ak si budete odkladať aj 1 euro a za pár mesiacov z neho môžete mať stovky. Teraz sme sa pozreli na ďalší, ktorý sa stal na TikToku virálnym. V tomto prípade ale nejde o spôsob, ktorý je vhodný pre každého, čo veľmi rýchlo pochopili aj ľudia na sociálnej sieti a autorke videa nadelili kritiku.

Používateľka s prezývkou „@createdbymardia“ ešte minulý rok zdieľala video, ktoré má aktuálne 6,3 milióna zhliadnutí. Ukazuje v ňom, ako si ušetriť 5-tisíc dolárov (my si to môžeme pokojne premeniť na 5-tisíc eur) za 100 dní.

Táto predstava znie nepochybne veľmi lákavo, veď kto z nás by si nechcel našetriť za tri mesiace niekoľko tisícok? Realita však taká jednoduchá, ako toto video, nie je.

Tento hack spočíva v tom, že si na papier napíšete čísla od 1 do 100 a každé z nich symbolizuje sumu, ktorú by ste si mali deň za dňom odložiť. Dokopy by mali dávať 5-tisíc eur. Následne si autorka videa pripravila obálky, na ktorých boli tieto sumy napísané a každý deň si ťahala jednu, do ktorej vložila požadovanú hotovosť. Sama v tejto výzve ešte v čase zverejnenia videa nebola na konci, no už mala našetrených takmer 3-tisíc, čo je viac než pekná suma.

Znie to veľmi jednoducho, no je to skutočne tak?

Aj áno, aj nie. Ak zarábate dostatok peňazí na to, aby ste si zo svojho príjmu odkladali väčšie sumy, nielen jedno alebo dve eurá, môžete to vyskúšať. No ak vám z výplaty mesačne zostane voľných pár desiatok či stoviek eur, za 100 dní si týmto spôsobom určite 5-tisíc eur nenašetríte. A na to upozornili aj mnohí v komentároch.

„Problémom nie je šetriť, problém je tieto peniaze zarobiť,“ podotkol niekto. „Toto si doslova nemôžem dovoliť,“ priznal ďalší divák.

No našli sa aj takí, ktorým sa tento spôsob šetrenia zapáčil

„Hneď som s tým začala,“ stojí v ďalšom z komentárov. „Ďakujem za skvelý nápad,“ znie zas v inom. Dokonca sa našiel niekto, kto priznal, že si chce takto našetriť až 10-tisíc, preto sumy zdvojnásobil.

Každopádne, pre nás obyčajných ľudí so slovenskými platmi to môže byť až nepochopiteľné, že si niekto dokáže toľkoto peňazí naozaj za taký krátky čas odložiť. No ak ste aj vy ten prípad a chcete si šetriť, tak túto metódu vyskúšajte.