Z videa naskakujú zimomriavky: Vyskočili z lietadiel za jazdy a pokúsili sa si ich vymeniť. Jedno sa vymklo kontrole

Dvaja leteckí profesionáli sa po 10-ročných prípravách rozhodli uskutočniť svoj sen – PLANE SWAP – a prepísať tak históriu. Pred dvoma dňami nasadli v Arizone do svojich lietadiel a zrealizovali šialený plán. Vyskočili z nich, pokúsili sa vymeniť si lietadlá a pristáť. Pozrite si, ako to dopadlo.

Luke Aikins a Andy Farrington z Red Bull Air Force tímu pilotovali svoje lietadlá vo výške 4300 metrov a pri rýchlosti 225 km/h. Plán znel jasne – v istom momente obaja vyskočia z lietadla von a počas toho, ako sa budú približovať k zemi, si ich skúsia vymeniť, uvádza oficiálna stránka Red Bull.

Ešte nikomu sa to nepodarilo

„Vzlietnu so svojimi dvoma lietadlami Cessna 182 z letiska v Arizone, USA a dostanú ich do synchronizovaného letu vo výške 4-tisíc metrov. Tam zastavia motory a otočia lietadlá smerom dolu. Vďaka na mieru vyrobenej vzduchovej brzde budú ich lietadlá kontrolovane klesať rýchlosťou 225 km/h. Vtedy nastane moment, kedy piloti „vyskočia“ zo svojich lietadiel, a počas kontrolovaného voľného pádu si lietadlá vymenia – „naskočia“ do lietadla toho druhého. Kontrolu nad letom získajú len tesne pred pristátím. To všetko za menej ako 1 minútu!“ – tak znel plán. Realita ale napokon vyzerala trochu inak.

Celý koncept vymyslel samotný Luke Aikins, ktorého inšpirovala fotografia z leteckej publikácie z 90. rokov. Pre pochopenie unikátnosti už iba samotného pokusu by ste mali vedieť, že ešte nikomu sa nepodarilo vyskočiť z lietadla a pristáť iným. Nevyšlo to ale ani pri tomto pokuse, no z videa z tejto veľkolepej udalosti napriek tomu naskakujú zimomriavky.

Nastal problém a plán nevyšiel podľa očakávaní

Video ukazuje dvojicu lietadiel s dvoma pilotmi, ktorí z nich vyskakujú. Piloti sa vo vzduchu krížia a jednému sa podarí dostať do lietadla svojho kolegu a úspešne ho dopraviť dolu. V prípade druhého to ale nevyšlo, do lietadla sa nedostal a musel použiť k bezpečnému pristátiu padák. Padákom bolo vybavené aj lietadlo, čo zmiernilo jeho pád.

Ako uvádza Unilad, jedno lietadlo sa vymklo kontrole a takmer sa zrazilo s druhým. Kvôli tomu nebolo možné do neho nasadnúť. Najdôležitejšie ale je, že sa nikomu zo zúčastnených nič nestalo.

Chce dokázať, že aj nedosiahnuteľný cieľ sa môže stať realitou

Aikins v minulosti prezradil, že Plane Swap má byť vrcholom jeho kariéry. „Mojím cieľom je inšpirovať svet a ukázať, že všetko je možné. Aj keď sa váš cieľ niekedy zdá byť príliš divoký, bláznivý a nedosiahnuteľný, tak prostredníctvom ambícií a kreativity, ho dokážete pretaviť do reality,“ povedal.

Aj keď to v tomto prípade nevyšlo, budeme pozorne sledovať, či sa mu ho podarí splniť niekedy nabudúce a zapísať sa do histórie.