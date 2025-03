Z kanalizácie vytiahli zapáchajúce monštrum: Potrubím sa „plazilo“ 30 ton tuku, najväčší problém ale spôsobuje toto

V odpadových vodách pri austrálskom meste Perth objavili obrovský tukový blok, ktorý sa stal najväčším zaznamenaným prípadom v histórii Západnej Austrálie. Hmota, vážiaca neuveriteľných 30-tisíc kilogramov, vznikla nahromadením materiálov, ktoré sa nerozpúšťajú vo vode – zvyškov oleja, mastnoty a vlhčených obrúskov splachovaných do kanalizácie.

Nežiaduci gigant sa podarilo odstrániť z čističky odpadových vôd Woodman Point, južne od Perthu, počas rutinných údržbových prác. Ako informuje The Guardian, hovorca spoločnosti Water Corporation, ktorá spravuje kanalizačnú sieť v štáte, potvrdil, že ide o najväčší známy tukový blok v regióne.

„Je to náročná, celoročná a veľmi nákladná práca, ktorej by sa dalo predísť,“ uviedol. Water Corporation spravuje až 100 čističiek, stovky čerpacích staníc a približne tisíc kilometrov kanalizačných potrubí naprieč Západnou Austráliou. Tukové bloky spôsobujú upchávanie sietí, preťažujú čerpadlá a môžu viesť k pretečeniu kanalizácie, čo predstavuje hygienickú aj environmentálnu hrozbu. Podľa odborníkov by sa podobné materiály nikdy nemali dostať do odpadových vôd.

Významnú časť tukových blokov tvoria vlhčené obrúsky, ktoré sa v odpadovej vode nerozpúšťajú tak, ako klasický toaletný papier. Napriek tomu, že niektoré z nich sú označené ako „splachovacie“, v skutočnosti v potrubiach vytvárajú pevné zhluky, ktoré sa spájajú s tukom a mastnotou, čím vznikajú obrovské masy odpadu.

