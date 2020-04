WHO varuje: Prekonaním choroby COVID-19 sa nemusí získať imunita. Neexistuje na to dôkaz

Mnohé štáty sa pri koronavírusovej kríze spočiatku snažili poukazovať na kolektívnu imunitu. Známy je príklad Spojeného kráľovstva, kde dlhšiu dobu razili takúto cestu. To ale mohla byť veľká chyba, keďže podľa Svetovej zdravotníckej organizácie neexistujú žiadne jednoznačné dôkazy o tom, že ľudia, ktorí prekonali COVID-19, tak voči chorobe získali aj imunitu.

Znamená to teda, že aj ten, kto prekonal ochorenie COVID-19 by sa mohol opätovne nakaziť, uvádza BBC. To by mohlo vysvetľovať aj nedávnu správu z Južnej Kórei, kde sa nový koronavírus vyskytol u 91 ľudí, ktorí už chorobu prekonali.

Môžu ochorenie šíriť ďalej

Súčasné testy merajú zvýšenú hladinu protilátok, ktoré používa organizmus na boj s vírusom. To ale neznamená, že človek má imunitu a dokonca to ani neznamená to, že by vírus nemohol ďalej šíriť.

„Existuje veľa krajín, ktoré navrhujú použitie rýchlych diagnostických sérologických testov, aby dokázali zachytiť to, čo sa považuje za mieru imunity. Momentálne ale nemáme dôkaz, že takéto testy môžu preukázať, či jednotlivec má imunitu alebo je chránený pred reinfekciou,“ uviedla v Ženeve americká epidemiologička Maria van Kerkhove.

Ďalej dodala, že testy protilátok sú síce schopné merať ich úroveň, avšak s ohľadom na doterajšie zistenia to neznamená, že testovaná osoba je imúnna voči ochoreniu.

Lekár Michael J. Ryan vidí problém aj v tom, že človek, ktorý prekonal COVID-19 sa môže mylne domnievať, že sa už nemôže nakaziť a môže tak byť menej opatrný. „Musíme zistiť dĺžku ochrany, ktorú môžu protilátky poskytovať,“ uviedol.

Kľúčové zistenie

To, ako sa správa organizmus po prekonaní COVID-19 je mimoriadne dôležité. Ak by existovala iba krátka doba ochrany pred vírusom, znamenalo by to, že všetky teórie o kolektívnej imunite narážajú na veľký problém. V takom prípade by mnohé krajiny museli prehodnotiť svoj prístup k ochoreniu a začať stavať na iných opatreniach.

Zistenie, či sa naozaj získa imunita po prekonaní ochorenia sa bude môcť dokázať pravdepodobne až v priebehu niekoľkých mesiacov, keď prebehnú hodnoverné štúdie zaoberajúce sa touto témou. Ďalšou možnosťou je vyvinutie dostatočne spoľahlivého testu na protilátky.