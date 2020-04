Westworld bude pokračovať. HBO ohlásilo potešujúce správy

Stanica HBO, ktorá stojí za mnohými seriálovými hitmi, nedávno potešila svojich fanúšikov (a predplatiteľov). So svojím aktuálne azda najsledovanejším a divákmi zbožňovaným seriálovým počinom počíta aj do budúcna. Do Westworldu sa tak pozrieme opäť.

Aktuálne vysielaná tretia séria cenami Emmy ovenčeného sci-fi seriálu Westworld nebude jeho poslednou. Stanica HBO, ktorá za ním stojí, si totiž oficiálne objednala aj štvrtú dávku epizód. Informovali o tom na sociálnych sieťach.

Až o dva roky

„Už sa nemôžeme dočkať, kam nás inšpiratívna vízia tvorcov vezme nabudúce,“ vyjadril sa na margo obnovenia seriálu Westworld na 4. sériu vedúci programu pre HBO Casey Bloys. Štvrtá séria sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostane do vysielania v roku 2022, ak bude HBO pokračovať v trende, ktorý si nastavil – vysielať jednotlivé série s dvojročným odstupom.

Westworld je seriál inšpirovaný rovnomenným filmom z roku 1973, ktorého autorom bol spisovateľ, scenárista a režisér Michael Crichton (autor knižnej predlohy Jurského Parku). Seriál rozpráva príbeh futuristického zábavného parku, ktorý obývajú robotické bytosti. HBO ho opisuje ako temnú odyseu, ktorá vás zavedie do počiatku umelého vedomia a evolúcie hriechu. Westworld vám predstavuje svet, kde sa pretína blízka budúcnosť s minulosťou, s ktorou sa dá podľa predstavivosti manipulovať – teda svet, v ktorom možno splniť každú ľudskú túžbu, či už je šľachetná alebo zvrhlá.

Hviezdne obsadený projekt od známych tvorcov

Seriálovú verziu Westworldu vytvorila dvojica autorov Jonathan Nolan (brat slávneho režiséra Christophera Nolana) a Lisa Joy, ktorí so svojím dielom získali uznanie nielen od divákov, ale aj od kritikov. Toho dôkazom sú aj mnohé nominácie na prestížne ocenenie Emmy Awards.

Westworld sa prvýkrát objavil vo vysielaní HBO v roku 2016. Odvtedy jeho popularita stúpala a to aj napriek tomu, že sa vysielal v dvojročných pauzách. Hlavné postavy stvárnili zvučné mená od Anthonyho Hopkinsa, cez Evan Rachel Wood, Tessu Thompson, Luka Hemswortha až po Aarona Paula či Vincenta Cassela a ďalších.