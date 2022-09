Vznikne nová megastavba, prepojí Nemecko a Dánsko. Nový tunel sa bude pýšiť viacerými unikátmi

Vďaka moderným technológiám dnes ľudia dokážu skonštruovať takmer čokoľvek. Príkladom ďalšej impozantnej stavby je aj tunel Fehmarn Fixed Link, ktorý pod morom prepojí Dánsko s Nemeckom. Keď sa dokončí, ľudia ušetria hodiny na cestovaní, odľahčí premávku a pomôže aj vlakovej či lodnej doprave.

Fehmarn Fixed Link, tak znie oficiálny názov podmorského tunela, ktorý sa vo viacerých ohľadoch zapíše medzi svetové unikáty. Stavba bude podľa konštrukčnej spoločnosti Femern až 18 kilometrov dlhá, čím sa zaradí na prvé miesto podmorských tunelov na svete, píše CNN.

Aj keď je Eurotunel medzi Anglickom a Francúzskom podstatne dlhší (má až 50 km), pri Fehmarne platí, že je to najdlhší tunel poskladaný z ponorených, dopredu vybudovaných, jednotlivých častí. Pre lepšiu predstavu, jedna takáto konštrukčná časť váži 73-tisíc ton, na šírku má 42 metrov, výškovo sa rovná 10 metrom a na dĺžku má 217 metrov, čo je približne polovica najväčšej kontajnerovej lode.

Ušetrí hodiny cestovania

Tunel sa postaví medzi nemeckým ostrovom Fehmarn a dánskym ostrovom Lolland, ktoré sú v súčasnosti prepojené trajektom. Cesta loďou trvá 45 minút, čo bude onedlho minulosťou. Cez tunel to osobnému autu potrvá približne 10 minút, zatiaľ čo vlak rovnakou trasou prejde len za niečo vyše 7 minút. Presne tak, Fehmarn Fixed Link nebude len tunel pre automobily či kamióny. Súčasťou budú aj dve elektrifikované železničné trate.

„Ak by ste sa dnes vydali vlakom z Kodane do Hamburgu, trvalo by vám to asi štyri a pol hodiny. Keď bude tunel hotový, rovnaká cesta bude trvať dve a pol hodiny,“ hovorí Jens Ole Kaslund, technický riaditeľ Femern A/S, štátnej dánskej spoločnosti, ktorá má na starosti projekt.

Vedenie firmy dodáva, že výstavba tunelu odľahčí aj leteckú dopravu, ktorá je medzi Dánskom, Nemeckom a blízkymi krajinami využívaná pomerne často. Čo sa týka výhod pre Švédsko, ľudia cestujúci odtiaľ si skrátia cestu do Nemecka o 160 kilometrov.

Dohoda platí od 2008

Dánsko a Nemecko sa na výstavbe dohodli ešte pred 14 rokmi. Nasledujúcu dekádu mali obe strany vypracovať podrobné geotechnické štúdie, schváliť potrebnú legislatívu a všetko pripraviť tak, aby sa mohlo začať s výstavbou.

Dánska strana to zvládla pomerne rýchlo, no v Nemecku vypukla vlna nespokojnosti. Samospráva odmietala schváliť projekt pre ničenie životného prostredia a hluk a pridávali sa aj environmentalisti.

Dnes je všetko schválené, plány sú pripravené a konštrukčná spoločnosť teda uviedla, že tunel, ktorý zasadia 40 metrov pod hladinu, bude pomocou 2 500 pracovníkov dokončený do roku 2029.

„Budeme mať šesť výrobných liniek a továreň bude pozostávať z troch hál, pričom prvá je teraz hotová na 95 %. Očakáva sa, že prvá výrobná linka bude pripravená koncom roka alebo začiatkom budúceho roka. Začiatkom roku 2024 musíme byť pripravení na ponorenie prvého tunelového prvku,“ povedal Henrik Vincentsen, generálny riaditeľ Femern A/S.

Konštručné zaujímavosti o tuneli Fehmarn Fixed Link: továreň na základné časti sa rozprestiera na ploche veľkej 1 mil. m²;

počas výstavby sa musí vyťažiť približne 15 mil. m³ piesku a zeminy z morského dna;

miesto na odkladanie zeminy z morského dna sa rozlohou rovná 450 futbalovým ihriskám;

tunel bude mať dvojprúdovú cestnú dopravu v oboch smeroch a dve železničné trate;

cesta autom potrvá asi 10 minút, vlakom približne 7 minút;

rýchlostný limit je 110 km/h pre osobné autá a 200 km/h pre elektrické vlaky.

Vedenie firmy zodpovednej za stavbu ubezpečuje, že výstavba prebehne podľa prísne stanovených environmentálnych pravidiel. Keď sa dokončí, mala by výrazne pomôcť ekológii, najmä čo sa týka odľahčenia leteckej dopravy.