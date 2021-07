Vzduch nad Naí Dillí bude čistiť obrovská čistička. 40 gigantických ventilátorov odstráni 50 % jemných častíc

Zariadenie so 40 gigantickými ventilátormi bude v indickej metropole Naí Dillí v snahe znížiť množstvo jemných pevných častíc v ovzduší vháňať filtrovaný vzduch nad hlavné finančné a obchodné centrum Connaught Place. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.

Veža vysoká 25 metrov bude takýmto spôsobom čistiť ovzdušie v okruhu jedného štvorcového kilometra okolo štvrte Connaught Place, kde sa nachádza množstvo luxusných obchodov, sústreďuje sa tam nočný život a navštevujú ju turisti.

Cieľom projektu je až o polovicu znížiť koncentráciu jemných pevných častíc označovaných ako PM2,5 vo vzduchu. V prípade, že sa to podarí, podľa úradov by sa mohlo v meste rozmiestniť viacero takýchto čističiek.

New attempt at purifying New Delhi’s notoriously polluted air will see 40 giant fans push out filtered air from $2m smog tower https://t.co/VMgtvwBStP pic.twitter.com/9qziJ7cxwb

— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 22, 2021