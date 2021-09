Vyzbierali 500-tisíc podpisov za týždeň. Taliansko možno budúci rok čaká referendum o dekriminalizácii marihuany

Taliansko sa pravdepodobne rozhodne, či budúci rok dekriminalizuje marihuanu v referende, potom, čo sa skupinám kampaní podarilo zozbierať potrebných 500-tisíc podpisov za týždeň.

Ako píše portál CNN, referendum v Taliansku je možné zvolať, ak sa získa 500-tisíc podpisov a aktivistom sa podarilo získať potrebnú čiastku dostatočne načas pred termínom 30. septembra.

Legalizácia neznamená podporu spotreby, ale zvýšenie jej bezpečnosti, tvrdia aktivisti

Ak verejnosť hlasuje za dekriminalizáciu marihuany, nákup, predaj a pestovanie drogy sa stane podľa talianskeho práva legálnym. „Viac ako 500-tisíc online podpisov za týždeň #ReferendumCannabis,“ napísali aktivisti na svojom oficiálnom Facebooku.

Konzumácia marihuany nie je podľa talianskych zákonov trestná a marihuana na lekárske účely je povolená. Nákup, predaj a hromadné pestovanie bylinky je však nezákonné a obchodníkom v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody až na 10 rokov.

„Je to paradox, akoby štát celý fenomén obviňoval z organizovaného zločinu,“ argumentovali aktivisti. „Legalizácia neznamená podporu spotreby, ale zvýšenie jej bezpečnosti a informovanosti. Ak by bolo kanabis legálne, ukončilo by to zbytočné skúšky s malým množstvom drogy a zaistilo by to, že pacienti, ktorí ho užívajú na úľavu od ukrutných bolestí, sa už nikdy nebudú musieť postaviť pred súd,“ dodávajú.

Skupina ďalej tvrdila, že legalizácia marihuana prinesie tisíce nových pracovných miest a zvýši daňové príjmy štátu, pričom odhadovaná hodnota bude 7 miliárd eur alebo 8,2 miliardy dolárov. V zbieraní podpisov budú pokračovať až do predloženia návrhu na referendum najvyššiemu odvolaciemu súdu, Najvyššiemu kasačnému súdu, na schválenie.

Organizátori kampane uvádzajú, že v Taliansku je 6 miliónov užívateľov marihuany. Európska správa o drogách za rok 2021, ktorú vydalo Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, uviedla, že ju denne používa približne 1,8 percent dospelých vo veku 15-64 rokov v Európskej únii. Zo správy vyplynulo, že marihuana predstavovala 74 percent drog zadržaných predstaviteľmi orgánov činných v trestnom konaní v Európskej únii, pričom kokaín predstavoval 11 percent a amfetamíny 5 percent.