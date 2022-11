Vytvorili rekonštrukciu tváre 2000-ročnej tehotnej múmie známej ako „Tajomná dáma“. Jej realistická podoba je úchvatná

Staroegyptské múmie poskytujú súčasným vedcom množstvo príležitostí na skúmanie. Rovnako je na tom aj múmia 2000 rokov starej ženy označovanej ako „Tajomná dáma“, ktorá by dokonca mala byť aj tehotná. Tím vedcov z Poľska jej zrekonštruoval tvár.

Článok pokračuje pod videom ↓

Tvár napovie mnoho

S pomocou forenzných špecialistov bola jej tvár zrekonštruovaná pomocou projektu The Warsaw Mummy Project. Na základe tvaru lebky múmie vedci spolu s umelcami vytvorili, ako tvár múmie mohla pravdepodobne vyzerať, uvádza portál IFLScience.

Vytvorené snímky boli vystavené ako súčasť výstavy v Múzeu Sliezska v poľských Katoviciach. Vedecký tím dúfa, že prostredníctvom tohto projektu sa im podarí vytvoriť pohľad do života starých Egypťanov.

„Naše kostry a najmä lebka poskytujú množstvo informácií o tvári jedinca. Aj keď nie je možné vytvoriť presný portrét, lebka, podobne ako mnohé anatomické časti, je jedinečná a vykazuje súbor tvarov a proporcií, ktoré sa čiastočne prejavia vo finálnej podobe tváre,“ povedala Chantal Milaniová, talianska forenzná antropologička a členka projektu pre IFLScience.

Tehotná múmia

„Tajomná dáma“ bola objavená v kráľovských hrobkách v Thébach a pravdepodobne v čase úmrtia mala od 20 do 30 rokov, pričom zomrela niekedy v 1. storočí pred Kristom. Počas 19. a tiež v 20. storočí sa verilo, že ide o múmiu muža. Až následné skúmania to vyvrátili.

Neskôr, pri vykonaní röntgenu a CT snímok, sa odhalila zvláštna hmota v podbrušku, čo viedlo niektorých vedcov k záveru, že objavili prvú tehotnú múmiu zo starovekého sveta.

Iní, ale s týmto tvrdením nesúhlasili a namietali, že je na to málo dôkazov, aby sa to s istotou tvrdilo. The Warsaw Mummy Project si ale stojí za svojím a „Tajomnú dámu“ označuje za prvú tehotnú múmiu.