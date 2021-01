Vyskočili z okna, podpálili sa. Kvôli riaditeľovi Lombardovi spáchali samovraždu desiatky zamestnancov

Niekto sa možno musí kvôli práci sťahovať, iní zas nemajú práve najlepší kolektív či vyhovujúce platové podmienky. Kvôli tyranii tohto zamestnávateľa však so svojím životom skoncovali desiatky zamestnancov.

Zamestnancom urobili zo života peklo

Možno si nejeden z vás spomenie na nepríjemnú pracovnú skúsenosť, či už sa týka kolegov, nadriadených alebo klientov. Málokto sa však obludnosťou vyrovná mužovi menom Didier Lombard, ktorý bol kedysi generálnym riaditeľom France Telecom (odvtedy bola spoločnosť premenovaná na Orange). Spolu s dvoma kolegami spravil svojim zamestnancom zo života hotové peklo. Množstvo z nich nátlak napokon nezvládlo a rozhodlo sa skoncovať so životom, informuje portál BBC.

Lombard bol generálnym riaditeľom spomínanej spoločnosti od roku 2005. Ešte predtým však bola spoločnosť sprivatizovaná a bola nutná reštrukturalizácia. To znamenalo, že spoločnosť sa potrebovala zbaviť najmenej 22 000 zamestnancov a ďalších 10 000 premiestniť inde. Ako píše český portál Lidovky, spoločnosť mala problémy najmä kvôli digitalizácii. Množstvo domácností sa húfne zbavovalo pevných liniek, následkom čoho sa firma do roku 2005 topila v obrovských dlhoch.

Spoločnosť však zamestnancov vyhodiť nemohla, píše portál France24. Niektorí zamestnanci pracovali vo firme desiatky rokov. Boli to štátni zamestnanci, ktorí mali mať svoje pracovné miesto zaistené do konca života, chránil ich totiž zákon. Vedenie sa ale rozhodlo, že ak zamestnancov z firmy nedostane po dobrom, pôjde to po zlom. Didier a jeho spoločníci urobili všetko pre to, aby sa zamestnanci sami rozhodli z firmy odísť. Podľa NPR sa raz dokonca Didier vyjadril, že ak ich nedostane von dverami, vyhodí ich von oknom.

Terorizovanie nedopadlo podľa predstáv

Niektorí zamestnanci boli nútení meniť pozície a často sa presúvať na iné pracoviská. Neraz sa museli sťahovať aj trikrát ročne, bez svojej rodiny. Iným zas bola prideľovaná ponižujúca práca pod ich úroveň alebo naopak, vedenie spoločnosti im stanovilo ciele, ktoré boli jednoducho nesplniteľné. Terorizovanie zamestnancov však nedopadlo podľa Lombardových predstáv. Zamestnanci sa totiž báli, že ak z firmy odídu, inde sa nebudú vedieť zamestnať.

Množstvo z nich upadlo do ťažkej depresie a rozhodlo sa pre drastické riešenie, spáchali samovraždu. Čísla sa líšia, Podľa Les Échos sa však o samovraždu medzi rokmi 2006 až 2009 pokúsilo viac ako 60 zamestnancov France Telecom. Podľa France24 medzi rokmi 2008 až 2010 spáchalo samovraždu 18 ľudí a ďalších 13 si na život siahlo neúspešne. Za svoje konanie sa napokon Lombard a jeho kolegovia Louis-Pierre Wenes a Olivier Barbelot museli zodpovedať pred súdom. Obvinení boli zo zámerného krutého šikanovania zamestnancov.

Jeden zo zamestnancov sa počas porady bodol do brucha, žena zas vyskočila z okna na piatom poschodí. V roku 2011 zas médiá informovali o 57-ročnom mužovi menom Rémy Louvradoux, ktorý pre spoločnosť pracoval 30 rokov. Tá ho však nútila neustále sa presúvať. To ho napokon dohnalo k tomu, že po príchode do práce si sadol na parkovisko a podpálil sa. 28-ročný Nicolas Grenouville zas v liste na rozlúčku napísal, že tento teror už dlhšie nevydrží. Následne sa obesil vo svojej garáži.

Lombard vinu odmieta

Lombard a jeho spoločníci však akúkoľvek vinu odmietajú. France Telecom v tom čase patril k najväčším zamestnávateľom v krajine a podľa nich bolo normálne, že sa v tak veľkej spoločnosti z času na čas stane nešťastie. Dokonca sa vyjadril, že samovraždy sa stávajú trendom a on na nich vinu nenesie. V roku 2010 sa funkcie generálneho riaditeľa vzdal.

V krajine išlo o prvý prípad takýchto rozmerov, kedy sa zamestnávatelia pred súd postavili kvôli šikane a následným samovraždám zamestnancov. Médiá s napätím čakali, aký bude verdikt. Ten však mnohých nepotešil. V decembri v roku 2019 bol v tom čase 77-ročný Lombard odsúdený na jeden rok vo väzení, z toho na 8 mesiacov podmienečne. Okrem toho musel zaplatiť pokutu vo výške 15 000 eur. Túto pokutu museli zaplatiť aj Wenes a Barbelot. Lombard však s verdiktom nesúhlasil a voči rozhodnutiu sa chcel odvolať napriek tomu, že podľa Reuters sa za mreže ani len nepozrie. Podľa súdu totiž nie je pre spoločnosť hrozbou.

Spoločnosť Orange bola nútená zaplatiť pokutu vo výške 75 000 eur. Štyria Lombardovi kolegovia dostali štvormesačný podmienečný trest a pokutu vo výške 5 000 eur. Orange síce priznal, že reštrukturalizácia nebola bezproblémová, popiera však, že by boli zamestnanci zámerne šikanovaní. Neskôr spoločnosť ponúkla rodinám zamestnancov, ktorí spáchali samovraždu a ďalším poškodeným, odškodné vo výške 2 miliónov eur.