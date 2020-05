Výletné lode mali desiatky obetí, chcú však opäť vyplávať. Na mori je pre pandémiu uväznených 100-tisíc námorníkov

V úvodných týždňoch šírenia nového koronavírusu za hranice Číny boli stredobodom pozornosti. Veľké výletné zaoceánske lode boli pre nový typ vírusu ideálnym prostredím. Uzavretá komunita, časté sociálne kontakty, nedostatok medicínskeho zariadenia a ochranných pomôcok. Štatistiky na výletných lodiach boli hrozivé, spoločnosť Carnival Cruise Line napriek tomu verí, že v auguste jej lode opäť vyplávajú na hladinu oceánov.

Medzinárodná spoločnosť Carnival Cruise Line so sídlom na Floride, ktorá prevádzkuje flotilu veľkých zaoceánskych výletných lodí avizovala, že by od 1. augusta chcela obnoviť časť svojich výletných plavieb, informuje britský The Guardian. Nariadenie amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC, pozn. red.) výletné plavby zakazuje do 24. júla alebo do obdobia, kým bude ochorenie COVID-19 predstavovať pre verejné zdravie riziko. Spoločnosť Carnival Cruise Line však verí, že plavby budú môcť v auguste obnoviť. Výletné lode majú vyplávať z 8 amerických prístavov, počas plavby sa zastavia vo viacerých lokalitách Karibiku.

Spojené štáty americké sú pritom podľa dostupných štatistík zďaleka najviac postihnutou krajinou novým koronavírusom, výletné lode pritom dokázateľne predstavujú z pohľadu epidemiológie mimoriadne rizikové prostredie. V USA doposiaľ identifikovali viac ako 1 200 000 prípadov nákazy koronavírusom a viac ako 70 000 obetí ochorenia COVID-19. Na palubách výletných lodí spoločnosti Carnival Cruise Line sa pritom nakazilo viac ako 1 500 ľudí, sumarizuje magazín Bloomberg.

Príbeh Diamond Princess

Veľké zaoceánske výletné lode sú hrozivým príkladom toho, čo dokáže nekontrolovateľné šírenie nového koronavírusu. Prvou a súčasne aj najviac koronavírusom zasiahnutou výletnou loďou bola Diamond Princess spravovaná linkami Princess Cruises, ktoré vlastní spoločnosť Carnival Cruise Line. Loď Diamond Princess dokonca aj v štatistikách Univerzity Johnsa Hopkinsa získala samostatnú pozíciu. Dôvodom bolo mnoho rôznych národností pasažierov a posádky, ale aj hrozivé štatistiky nákazy, ktoré by za svoje nechcela priznať žiadna krajina.

Na palube výletnej lode sa ochorením COVID-19 v priebehu krátkeho času nakazilo minimálne 712 z celkového počtu 3711 pasažierov (vrátane posádky, pozn. red.). Zomrelo 14 ľudí, väčšina pacientov sa z ochorenia do dnešného dňa vyliečila. V absolútnych číslach to neznie katastroficky, ak však vsadíme na pomer, čísla sú oveľa dramatickejšie. Ak by sme mieru infekčnosti a smrtnosti premietli na Slovensko, mali by sme minimálne 1 000 000 nakazených a približne 21 000 obetí. Len pre zaujímavosť, pre loď Diamond Princess to nebola prvá skúsenosť so šírením vírusu na palube. V roku 2016 sa na výletnej lodi rozšíril norovírus spôsobujúci gastroenterologické ťažkosti. Nakazilo sa ním vtedy 158 ľudí.

Výletná loď Diamond Princess strávila v karanténe celý február a začiatok marca. Kotviac v prístave japonského mesta Jokohama nemohli cestujúci vychádzať zo svojich kajút, jedlo dostávali priamo pred dvere. Pacienti s ťažkým priebehom ochorenia boli evakuovaní, postupne aj tí s miernymi príznakmi a bezpríznakoví pacienti. V polovici marca boli už všetci z paluby lode evakuovaní a všetky priestory vydezinfikované.

Predpokladá sa pritom, že epidémiu na palube lode Diamond Princess mohol spustiť jediný cestujúci. Mohol ním byť 80-ročný muž z Hongkongu, ktorý domov cestoval z japonskej Jokohamy. Na palubu v Japonsku nastúpil 20. januára o 5 dní už Diamond Princess kotvila v hongkongskom prístave. Neprešiel ani týždeň a mužovi v miestnej nemocnici diagnostikovali ochorenie COVID-19. Koronavírus SARS-CoV-2 sa na palube lode začal šíriť počas spiatočnej cesty do Jokohamy, po príchode do prístavu ostala loď v spomínanej karanténe.

Ďalšie odradzujúce príklady

Do zoznamu odradzujúcich príkladov poukazujúcich na vysokú mieru infekčnosti na výletných lodiach je aj Grand Princess, ktorá taktiež patrí do flotily spoločnosti Carnival Cruise Line. Výletná loď s takmer 2 500 pasažiermi bola uvedená do karantény pri kalifornskom pobreží po tom, ako sa dvaja cestujúci počas plavby do Mexika nakazili novým typom koronavírusu. Na palube lodi otestovali 1 103 ľudí z približne 3 500 pasažierov (cestujúci aj posádka). Pozitívnych bolo 122 testov, 7 ľudí z Grand Princess ochoreniu COVID-19 podľahlo.

O miere infekčnosti nového koronavírusu v prostredí, ktoré ponúkajú veľké lode s množstvom pasažierov svedčia aj prípady v oblasti vojenského námorníctva. Na americkej lietadlovej lodi USS Theodore Roosevelt sa ochorením COVID-19 nakazilo 1 155 ľudí z 5 000 člennej posádky, pričom Američania hlásili aj jedno úmrtie. Na francúzskej Charles de Gaulle sa z 1 760 námorníkov nakazilo až 1 046.

„Časovaná boma“ na hladine

Námorníci z koronavírusom postihnutých lietadlových lodí boli evakuovaní rovnako ako pasažieri výletných lodí. Podľa zistení britských novinárov z The Guardian je aktuálne na hladine morí a oceánov po celom svete uväznených viac ako 100 000 námorníkov. Ide o posádky výletných lodí či plavidiel námornej dopravy, ktorí nemajú žiadne možnosti návratu domov. Prístavy naprieč celým svetom sú uzatvorené, letecká doprava zastala. Podľa zistení novinárov sú desiatky týchto námorníkov infikovaní novým koronavírusom, na hladine svetového oceánu tak tyká ďalšia „časovaná bomba“. Posádky lodí pritom na palubách nemajú dostatok ochranných pomôcok, liekov ani zdravotnícke vybavenie.