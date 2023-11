„Vy ste analytik, alebo ste si robili čiarky?“ Moderátor ČT v živom vysielaní takto vyškolil Erika Kaliňáka

32-ročný Erik Kaliňák, ktorý je vo funkcii predsedu Zboru poradcov predsedu vlády SR, poskytol rozhovor pre reláciu Newsroom ČT24. Moderátora Ľuboša Rosího zaujímal postoj k štyrom médiám, s ktorými Úrad vlády nechce komunikovať.

Kaliňák radí Ficovi prístup k médiám

Hneď v úvode sa Kaliňáka priamo opýtal, či práve on poradil Ficovi, aby mlčal smerom k médiám. „Áno, jedna z prvých rád, ktoré som dal pánovi premiérovi, bola k našim médiám. Bolo to ale k zahraničným cestám, pretože keď som mal možnosť vidieť ich reportáž zo zahraničných ciest premiéra, tak bola veľmi tendenčná, manipulatívna a ako obvykle, kritická, jednostranná,“ odpovedal.

Rosí mu ale kontroval: „Pardon, vy ste mediálny analytik? Alebo ste si dávali nejaké čiarky v rámci kvantitatívnej alebo kvalitatívnej analýzy? Alebo to je váš subjektívny názor, to vám napadlo?“

Erik Kaliňák sa snažil oponovať a povedal, že nie je potrebné si robiť čiarky, keď je to 4 až 6 ku 0. „Bolo to do očí bijúce,“ povedal. Moderátor sa ale nedal odbiť a chytil sa práve „stavu“, ktorý Kaliňák načrtol. „Tých 4 či 6 ku 0 hovorí kto? V športe je to rozhodca, u vás ste to vy? Alebo Fico?“

„My v ČT nemôžeme zovšeobecňovať“

Kaliňák v ďalšej odpovedi povedal, že médiá sa na Slovensku extrémne zradikalizovali a tvrdia to všetci. Rosí ale Kaliňáka poučil: „My v Českej televízii nemôžeme takto zovšeobecňovať a povedať, že si to myslia všetci. Sú tu nejaké prieskumy či tvrdé dáta,“ oponoval.

Obmedzenie štyroch médií (Aktuality, Denník Sme, Denník N a Markíza) Kaliňák odôvodňoval tým, že to robí aj prezidentka. „Pani prezidentka si vyberá konkrétne médiá, ktoré môžu dôjsť do Prezidentského paláca a myslím si, že má na to plné právo a absolútne to rešpektujem. Myslím si, že aj Úrad vlády SR má na to právo. Pretože je to Úrad vlády, ktorý nastavuje akreditačné podmienky,“ vravel, pričom ale nepovedal, že išlo o dezinformačné médiá a pre Aktuality hovorca prezidentky Martin Strižinec uviedol, že do Prezidentského paláca majú prístup všetci akreditovaní novinári.

Pozrite si rozhovor s Erikom Kaliňákom: