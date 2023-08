Vstala z mŕtvych: NASA obnovila kontakt so sondou Voyager 2, o ktorú takmer prišla kvôli chybe

Americkému Národnému úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa v piatok podarilo obnoviť kontakt s vesmírnou sondou Voyager 2 vypustenou v roku 1977. Pomocou siete veľkých anténnych systémov známej pod názvom Deep Space Network (DSN) bol k sonde vyslaný príkaz na korekciu orientácie jej antény, povedala agentúre AFP projektová manažérka Suzanne Doddová.

19 miliárd kilometrov od Zeme

Signálu trvalo 18,5 hodiny, kým rýchlosťou svetla dorazil k Voyageru 2, vzdialenému od Zeme viac ako 19 miliárd kilometrov. Ďalších 37 hodín potrebovali pracovníci riadiaceho centra na Floride na to, kým si boli istí, že signál sa k sonde dostal. Sonda začala odpovedať v piatok o 12.29 h miestneho času (18.29 h SELČ). NASA konštatovala, že funguje normálne a zostáva na svojej plánovanej trajektórii.

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) stratil kontakt so sondou Voyager 2 pred niekoľkými dňami, keď riadiace centrum omylom vyslalo chybný príkaz a jej anténa sa nesprávne natočila o dva stupne. V dôsledku toho sonda nemohla odosielať dáta ani prijímať príkazy.

Pôvodne sa predpokladalo, že spojenie so sondou sa obnoví až v októbri po automatickom reštarte systémov. Vďaka silnému signálu vyslanému z obrovskej parabolickej antény v Austrálii sa to však podarilo skôr. Voyager 2 po vypustení skúmal Jupiter a Saturn. Je to zatiaľ jediná sonda, ktorá preletela okolo Uránu a Neptúnu. V roku 2018 sonda opustila heliosféru a vstúpila do medzihviezdneho priestoru.

Takisto v roku 1977 bola vypustená sonda Voyager 1. Tá sa stala prvým zariadením vyrobeným človekom, ktoré v roku 2012 vstúpilo do medzihviezdneho priestoru. V súčasnosti je od Zeme vzdialená približne 24 miliárd kilometrov.