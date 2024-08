V Česku otvorili kontaktné centrum pre mimozemšťanov: Návštevníci z vesmíru majú svoj vlastný email, ktorým ohlásia príchod

Napriek početným vtipom o tom, že mimozemšťania nechcú navštíviť Zem, pretože vidia, čo sa medzi ľuďmi deje, sa niektoré krajiny pripravujú na ich príchod. Medzi nimi je aj Česko, ktoré sa rozhodlo otvoriť kontaktné centrum.

Centrum v Brne, ktoré má mimozemským návštevníkom uľahčiť príchod medzi pozemšťanov, vzniklo ako „vtip“ hvezdárov, ktorí centrum využijú na vysvetľovanie podivných javov a propagáciu vedy, píšu Novinky.cz.

Berú to s humorom

„Pre mimozemšťanov sme urobili špeciálny email ([email protected], pozn. red.), z ktorého budú môcť svoju návštevu vopred ohlásiť. Pre pozemšťanov sme spustili špeciálny web, prostredníctvom ktorého môžu hlásiť čokoľvek podozrivé, čo na nebi uvidia, vrátane UFO. My sa potom tieto javy pokúsime vysvetliť,“ povedal riaditeľ hvezdárne Jiří Dušek.

O prvý kontakt s mimozemšťanmi sa má postarať astronaut Aleš Svoboda, ktorý je ambasádorom Českej republiky pre vesmír.

Impulzom k vytvoreniu projektu sa stal sci-fi Festival planet Brno.

„Podľa doteraz neoverených zdrojov by tu dokonca mohli byť náznaky toho, že mimozemšťania dorazia. Už dvakrát nám praskol nafukovací Mars, zatiaľ čo ostatné planéty sa držia. Podľa niektorých úvah by to mohol byť skrytý odkaz od Marťanov,“ vysvetlil s nadhľadom Dušek.