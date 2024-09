Vodiči, pozor! Už o pár hodín začnú platiť nové pravidlá, utekajte si skontrolovať svoje pneumatiky

Pri prezúvaní si túto zimu treba dávať veľký pozor. Začína byť totiž platná zmena v pravidlách, ktorá už nebude povoľovať pneumatiky so symbolom M+S. Správu napísal portál Pravda.

Zmena platná od utorka 1. októbra 2024 nebude naďalej dovoľovať vodičom používať pneumatiky so symbolom M+S ako zimné pneumatiky.

M+S už nestačí, potrebujete alpskú vločku

Podľa nových pravidiel vám na pneumatike vedľa označenia M+S nesmie chýbať alpská vločka. Formálny názov symbolu je 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake). Vločka by mala byť zároveň umiestnená v symbole troch štítov.

„Skratku M+S (Mud and Snow), pod ktorou sa skrývajú slová ‚blato a sneh‘ si totiž začali mnohí výrobcovia vysvetľovať po svojom a používať ju aj pre pneumatiky určené skôr do terénu, než do zimných podmienok. Nemuseli mať teda zimný dezén ani zimnú zmes,“ upozorňuje portál Pravda.

Povinná jazda so zimnými pneumatikami je na Slovensku povinná od 15. novembra do 31. marca, a to pri jazde na súvislej vrstve snehu a ľadu. Výrobcovia mali pritom záväzne začať používať alpský symbol na zimných pneumatikách od roku 2018.

Obdobie medzi 1. januárom 2018 a 30. septembrom 2024 malo byť prechodným obdobím, počas ktorého mohli ľudia dojazdiť so zakúpenými pneumatikami so symbolom M+S.

Ako dodáva portál, pokiaľ sa nové pravidlo pokúsite obísť, „vystavíte sa riziku pokuty vo výške 40 eur a tiež zákazu ďalšej jazdy“.

O zmene pravidiel sme vás informovali už v apríli 2024.