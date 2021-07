Vraha sa podarilo odhaliť po viac ako 30 rokoch. Polícii k tomu dopomohla najmenšia vzorka DNA, aká bola kedy použitá

Polícia sa však neraz opätovne vracia k starým prípadom a pokúša sa ich doriešiť za pomoci moderných technológií, ktoré v tom čase ešte neboli dostupné. Inak to nebolo ani v tomto prípade. Vraha sa podarilo odhaliť po viac ako 30 rokoch, a to vďaka DNA vzorke pozostávajúcej len z 15 buniek.

Vrah ju brutálne znásilnil a zaškrtil

V roku 1989 niekto brutálne napadol, znásilnil a zaškrtil 14-ročnú Stephanie Isaacson. Žila v Las Vegas a práve bola na ceste do školy, nikdy však tam už nedorazila, píše portál All That Is Interesting. Keď Stephanie poobede neprišla domov, jej otec zavolal do školy a kontaktoval aj všetkých jej priateľov. Nikto však od rána od dievčati nepočul.

V tom čase sa napriek snahe policajtov vraha dolapiť nepodarilo. Prípad ležal nedoriešený až donedávna, kedy sa napokon páchateľa podarilo odhaliť vďaka najmenšej vzorke DNA, aká bola kedy použitá. Pozostávala len z 15 buniek, ktoré patrili mužovi menom Darren R. Marchand.

Rodina Isaacsonovcov už ani neverila, že sa niekedy dozvedia, kto ich pripravil o ich dcéru. Dôkazov bolo málo a s každým pribúdajúcim dňom a rokom sa ich nádej vytrácala. Ako píše The Washington Post, na tričku dievčaťa sa uchovala vzorka DNA a polícia sa ju pokúsila analyzovať aj pred 32 rokmi a opätovne aj neskôr v roku 2007, avšak neúspešne.

Použitá bola doteraz najmenšia získaná vzorka DNA

Po rokoch sa napokon polícia rozhodla vzorku analyzovať znova, tentoraz za použitia moderných technológií. Analýzu v špecializovanom laboratóriu v Texase, ktoré sa zameriava práve na odložené prípady, zaplatil filantrop Justin Woo, ktorý sa takýmto spôsobom rozhodol rodine pomôcť nájsť vytúžený pokoj. Na základe DNA pozostávajúcej z približne 15 buniek získaných z vrahovho semena, ktoré ostalo na Stephanienom tričku, sa napokon postupne podarilo vybudovať genetický profil.

Na analýzu zvyčajne treba v ideálnom prípade aspoň 1 000 nanogramov DNA. Ak však polícia nájde DNA na mieste činu, zvyčajne je to len niekoľko desiatok či stoviek nanogramov genetickej informácie. V tomto prípade polícia pracovala s tou najmenšou vzorkou DNA, aká bola kedy na analýzu použitá.

Spravodlivosti sa rodina nedočkala

Analýza zabrala celkovo až 7 mesiacov. Napokon sa však polícii podarilo získať meno – Darren R. Marchand. Polícia oslavuje nemalý triumf. Fakt, že na odhalenie vraha stačila tak malá vzorka, umožní polícii opätovne otvoriť a možno aj vyriešiť desiatky ďalších prípadov, ktoré boli doteraz považované za nevyriešiteľné.

Napriek tomu, že polícia vraha odhalila, za svoje skutky už nikdy potrestaný nebude. V roku 1995 totiž vo veku 29 rokov spáchal samovraždu. Ukázalo sa, že Marchand nevraždil prvýkrát. V roku 1986 zaškrtil Nanette Vanderburg a aj keď ho polícia zatkla, kvôli nedostatku dôkazov ho napokon museli prepustiť. „Neverila som, že sa dočkám. Je dobré konečne vedieť, kto Stephanie zabil, spravodlivosti sme sa však nedočkali. Moju dcéru mi už nikto nevráti,“ vyjadrila sa Stephaniena matka.