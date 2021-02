Vôňa nového auta je zvyčajne vôňou karcinogénov. Aj krátka cesta môže spôsobiť nadlimitné vystavenie

Pri nasadnutí do nového auta okamžite zacítime vôňu, ktorá nám dáva signál, že sme si sadli do auta, ktoré nedávno opustilo brány závodu. Pre niekoho môže byť táto vôňa príjemná, pre iných zase menej, takisto sa vôňa auta líši od konkrétnych značiek a modelov. Sú ale tieto vône bezpečné?

Zreteľná vôňa alebo zápach (záleží, koho sa opýtate) je výsledkom použitých materiálov a obsiahnutých chemikálií v nich. Tie sa postupne uvoľňujú do vzduchu, keďže sú často veľmi prchavé. V mnohých prípadoch ide o chemikálie ako benzén či formaldehyd, informuje portál Science Alert.

Už 20 minút môže byť problém

Nová štúdia kalifornských vedcov ukázala, že pri dochádzaní autom viac ako 20 minút je človek vystavený vysokej dávke benzénu a formaldehydu, teda dvoch známych karcinogénov.

Na prvý pohľad je to znepokojujúca správa, najmä pre ľudí, ktorí trávia dlhé hodiny za volantom. V hre je však viacero iných faktorov. Prchavé látky majú tendenciu sa hromadiť v uzavretých priestoroch, ako je napríklad aj samotné auto. Pri aj malom pootvorení okna sa však vzduch vo vnútri významne zriedi.

Vek aj teplota

“Naša štúdia vzbudzuje obavy z možného rizika spojeného s inhaláciou benzénu a formaldehydu pre ľudí, ktorí trávia vo svojich vozidlách značné množstvo času,” uvádzajú autori v štúdii uverejnenej v časopise Environment International.

Štúdia vedcov ukázala, že väčšia časť ľudí pri každodennom dochádzaní mala zvýšenú šancu na prekročenie prahových hodnôt stanovených pre benzén a formaldehyd. Vedci ale prízvukujú, že existuje viacero faktorov, na základe ktorých sa líšia hladiny uvoľňovania týchto prchavých látok. Je to napríklad vek auta či teplota.

Staršia japonská štúdia navyše uvádza, že prchavé látky v novom aute klesli pod limit po štyroch mesiacoch používania, no počas horúcich letných mesiacov opäť narástli a trvalo tri roky, kým aj v takom prípade boli hladiny pod limitom.

Výrobcovia by mali na to myslieť

Tiež to neznamená, že ak je niečo, ako napríklad benzén a formaldehyd, uvedené ako karcinogény, že by to malo zaručene spôsobovať zdravotné problémy. Vedci tiež uvádzajú, že v štúdii mohol zlý zdravotný stav respondentov, ktorý pozorovali u ľudí tráviacich za volantom dlhšiu dobu, odrážať aj iné faktory ako obezita, nečinnosť či málo pohybu.

Vedci sa zhodujú, že výrobcovia automobilov by mali prihliadať na to, aby prchavé chemikálie nahradili menej škodlivými alternatívami.