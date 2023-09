Vodičov pobúril kontroverzný návrh z Bruselu: Ovplyvniť môže majiteľov týchto vozidiel, zmeniť chcú aj ďalšie zákony

Automobilový priemysel a všetko s ním spojené pravdepodobne v najbližších rokoch čakajú veľké zmeny. Bohužiaľ, mnoho z nových návrhov sa však z pochopením bežných ľudí nestretlo a zrejme to tak bude aj v prípade plánov francúzskej zástupkyne Karimy Delliovej v Európskom parlamente, informuje na základe správy Bildu portál Fontech.

Nové vodičáky pre SUV

Francúzska politička plánuje zaviesť nový vodičský preukaz pre vozidlá, ktorých hmotnosť presiahne 1,8 tony. Tento potenciálny návrh by ovplyvnil milióny vodičov v rámci celej Európskej únie a najviac by sa dotkol tých začínajúcích, nakoľko súčasťou tohto plánu je aj to, že takéto autá by mohli šoférovať ľudia s najmenej 2-ročnou praxou a vo veku od 21 rokov.

„Dôvodom tejto zmeny sú bezpečnostné a environmentálne obavy, ktoré tieto vozidlá a neskúsení vodiči predstavujú. Podľa Delli s ohľadom na cestnú bezpečnosť majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú účastníkmi dopravných nehôd v porovnaní s ľahkými osobnými automobilmi,“ uvádza Fontech.

Pochopiteľne, návrh by sa nedotkol len cieľovej skupiny, ale ovplyvnil by prakticky všetkých majiteľov SUV vozidiel. Aby toho nebolo málo, súčasťou balíka sú aj ďalšie plánované zmeny. „Súčasťou návrhu je aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti, vrátane rýchlostných ciest a diaľnic pre začínajúcich vodičov na 90 km/h, či zákaz šoférovania začínajúcim vodičom od polnoci do šiestej hodiny rána,“ dodáva Fontech.