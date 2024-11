Vodiči zabúdajú na dôležitú povinnosť, dnes už jeden dostal pokutu: Ak napadne sneh, na toto myslite

Polícia na diaľnici D1 v smere z Trnavy do Bratislavy uložila pokutu vodičovi za neodstránený sneh z vozidla. Apeluje na povinnosť odstrániť pred jazdou kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Vodič bol vyriešený na mieste uložením blokovej pokuty vo výške 50 eur a následne tento nedostatok na mieste odstránil,“ priblížila polícia. Žiada vodičov, aby na cestách zvýšili opatrnosť a jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky.

Zo zákona vyplýva, že vodič je pred jazdou povinný odstrániť z vozidla a z nákladu kusy ľadu a snehu, ktoré by sa počas jazdy mohli uvoľniť. Sneh by sa nemal nachádzať na kapote, streche, batožinovom priestore, oknách, dverách či na akejkoľvek inej časti. Bez jeho odstránenia by ste teda na cesty nemali vyraziť, pri uvoľnení z vášho dopravného prostriedku môže sneh ohroziť iných účastníkov premávky.