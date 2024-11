Vodiči, z cien na pumpách vás strasie, stalo sa niečo nečakané: Pozrite, za koľko natankujete, cez Vianoce to môže byť inak

Ako uviedol pre agentúru SITA analytik J&T Banky Stanislav Pánis, dôvodom zvyšovania cien je odraz geopolitickej nervozity spôsobujúci rast cien ropy. Benzín sa tak na slovenských pumpách vrátil nad 1 euro a 50 centov a nafta sa priblížila k 1 euru a 45 centom.

„Ak bude pokračovať zvýšené vojenské bublanie okolo Ukrajiny, ceny ropy a aj palív by sa mohli udržať na súčasných úrovniach či dokonca ešte mierne narásť. Prípadné zníženie napätia by dalo priestor na pokles benzínu pod 1 euro a 50 centov a nafty pod 1 euro a 40 centov,“ podotkol Pánis s tým, že ceny benzínu sú rádovo o osem až deväť centov nižšie ako v rovnakom období minulého roka a ceny nafty až o 14 až 15 centov lacnejšie.

Analytik 365.bank Tomáš Boháček očakáva, že ceny ropy môžu krátkodobo skokovo rásť. Pre domáce ceny palív to znamená istý priestor pre rast, a to najmä benzínov, vzhľadom na ceny v Rotterdame. „Avšak čoskoro by sa opätovne mohli začať ceny znižovať a taktiež očakávame, že tieto Vianoce by sme na cenách palív mohli ušetriť v priemere 2,5 % na cenách benzínu aj nafty v porovnaní s minulým rokom,“ dodal Boháček.

Lacnejšie tankovanie u našich susedov

V okolitých krajinách EÚ ceny palív v ostatných dňoch stagnovali, či sa mierne odrazili s výnimkou Českej republiky. Tam prišlo k poklesu cien benzínu po prepočte na euro pod 1 euro a 40 centov nafty pod 1 euro a 35 centov, čím si naši západní susedia upevnili pozíciu krajiny, kde možno v regióne natankovať najlacnejšie do zážihového aj vznetového motora. Zhruba o 10 centov lacnejšie ako u nás možno kúpiť benzín aj v Poľsku a mierne pod 1 euro a 50 centami sa pohybujú jeho ceny v Maďarsku a Slovinsku, pričom rakúske ceny sú zhruba na úrovni našich a chorvátske rádovo 1 až 2 centy nad našimi.

„Lacnejšiu naftu v porovnaní so Slovenskom možno, okrem Česka, natankovať v Poľsku s cenou okolo 1 euro a 42 centov, rakúske, maďarské, chorvátske aj slovinské ceny sú na podobných úrovniach v rozmedzí 1 euro 52 až 1 euro 54 centov,“ doplnil Pánis.

V porovnaní s okolitými krajinami tankujeme podľa Boháčka benzín najdrahšie vo väčšine krajín strednej Európy a posledný mesiac za rovnaké ceny ako v Rakúsku. Naftu tankujeme s výnimkou Česka a Poľska naopak najlacnejšie, tam sú ceny aj naďalej nižšie o 11, resp. 2 centy na liter. „Ceny benzínu sa u nás udržiavajú priemerne o 14 centov nižšie ako v celej EÚ a o 19 centov ako vo všetkých krajinách eurozóny. Nafta je doma lacnejšia o 11 centov ako v EÚ, resp. o 13 centov v porovnaní s krajinami euro-menového bloku,“ dodal Boháček.