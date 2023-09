Vo Vysokých Tatrách zmizol 50-ročný turista: Je zranený, počasie komplikuje pátranie

Ani počas dnešného dňa sa slovenským a poľským horským záchranárom nepodarilo vo Vysokých Tatrách vypátrať poľského 50-ročného turistu. Jeho nezvestnosť ohlásili Horskej záchrannej službe (HZS) poľskí záchranári ešte v sobotu vo večerných hodinách. V teréne ho v noci i počas nedele hľadal veľký počet profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov aj kynológovia. Pre nepriaznivé podmienky bola dnes pátracia akcia v podvečerných hodinách prerušená. Pokračovať budú v nasledujúci deň, keď sa má počasie a dohľadnosť výraznejšie zlepšiť.

Muž mal v sobotu podľa popisu schádzať sám z Ľadového štítu, keď si privodil vážny úraz dolnej končatiny a nedokázal ďalej pokračovať. S Poliakom sa podarilo záchranárom ešte vo večerných hodinách skontaktovať. „Potvrdil úraz, no nebol schopný uviesť svoju presnú polohu, ani nepotvrdil zaslaný lokalizačný link. Neskôr bol už jeho telefón nedostupný,“ opísala na svojej internetovej stránke HZS.

„Do terénu odišlo spolu trinásť profesionálnych a dobrovoľných horských záchranárov s jedným služobným psom, ktorí po mužovi pátrali v zlom počasí a silnom vetre do skorých ranných hodín v juhovýchodnej stene štítu smerom ku Spišským plesám a Téryho chate,“ uviedla ďalej HZS.

V nedeľu ráno vystriedali prvú skupinu ďalší záchranári. „Nasadených bolo päť horských záchranárov, štyria kynológovia so služobnými psami a dvaja záchranári zo Strediska lavínovej prevencie a Slovenského raja, ktorí vyniesli do terénu pátrací dron. S ním sa podarilo preletieť oblasť Sedielka, Malého Ľadového štítu aj Baranieho sedla, avšak bezúspešne,“ uviedli horskí záchranári.

O súčinnosť boli požiadaní aj piloti vrtuľníkov, pre prevládajúce nepriaznivé poveternostné podmienky, dážď a nízku oblačnosť však napokon nemohla byť do pátracej akcie letecká technika nasadená. Záchranári preto prešli pozemne v nepriaznivých podmienkach, spojených so zlou dohľadnosťou a takmer nulovou viditeľnosťou oblasť Malého Ľadového štítu, Sedielka, hrebeň medzi Ľadovým a Snehovým štítom až po Baranie rohy. O lokalizáciu mobilného telefónu požiadali aj Policajný zbor SR. Keďže sa podľa HZS presne nevedelo, kam muž v noci za tmy zišiel, zo severnej strany prišli na pomoc aj poľskí záchranári. Tí smerovali do Čiernej Javorovej doliny, kde sa pokúsili o lokalizovanie nezvestného za pomoci dvoch dronov.