Vo veku 57 rokov zomrel herec Willie Garson. Zahral si legendárnu postavu v seriáli Sex v meste

Každý, kto aspoň raz sledoval seriál Sex v meste (Sex and the city) pozná postavu Standforda Blatcha. Preslávil ho herec Willie Garson, ktorý žiaľ vo veku 57 rokov zomrel. Informáciu potvrdil jeho syn.

V jednom z najúspešnejších seriálov z dielne HBO si zahral po boku Sarah Jessicy Parker, ktorá stvárnila ikonickú Carrie Bradshaw, informuje BBC. V aktuálnom pokračovaní natáčania už hrať nemal, naposledy ste ho mohli vidieť v druhom diely filmového spracovania Sex and the city? And Just Like That, kde hneď v úvode absolvoval vlastnú pompéznu svadbu.

Garson si ďalej zahral v seriáli White Collar, vo filme House of D po boku Robina Williamsa a Davida Duchovneho. Tiež hral v komédii Freaky Friday, kde sa po zobudení matka ocitla v tele svojej dcéry a naopak. Momentálne ešte nie je známa príčina smrti. William Garson vyštudoval divadlo a tiež výtvarné umenie na Yale School of Drama.