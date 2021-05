Vo funkcii končí minister pôdohospodárstva Ján Mičovský. Podáva demisiu

Vo funkcii ministra pôdohospodárstva končí Ján Mičovský. Demisiu podá v pondelok. Správu oznámil na svojom brífingu, ktorý zriadil k aktuálnej téme o menovaní bývalej šéfky SPF (Slovenského pozemkového fondu) Gabriely Bartošovej, ktorá je v súčasnosti vo väzbe.

Šéfku SPF vymenoval a berie to za zlyhanie, ktoré vyústilo do jeho demisie. Informoval o tom v utorok na tlačovom brífingu. “Ja som ako lesník nikdy nechcel vstúpiť do politiky, no uveril som nejakému Igorovi Matovičovi a jeho protikorupčnému hnutiu. Po objasnení so situáciou na SPF som sa mohol spreneveriť svojim protikorupčným princípom, a tváriť sa, že mňa sa to netýka, ale nie. Podávam demisiu. Potrebujem ešte dotiahnuť na rezorte jedno rokovanie, potom odstúpim,” povedal Mičovský s tým, že o jeho rozhodnutí podať demisiu sa s nikým nerozprával a je nemenné .

Stanovisko SPF k celej kauze

Snaha niektorých obvinených v pozícii kajúcnika vyhnúť sa dlhoročným trestom odňatia slobody a odhaleniu ich ďalšej trestnej činnosti vyústila do ich tvrdení o údajnom korupčnom správaní šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) Gabriely Bartošovej, ktoré sa malo diať za predošlého vedenia. Tieto tvrdenia kajúcnikov sú v príkrom rozpore s pôsobením Bartošovej na SPF. Uvádza sa to v stanovisku SPF, ktoré sprostredkoval jeho hovorca Martin Kormoš.

Fond v stanovisku konštatuje, že Bartošovú vymenovala vláda za generálnu riaditeľku SPF po voľbách v roku 2020, aby pokračovala v objasňovaní závažnej trestnej činnosti na SPF, ktorú pomáhala orgánom činným v trestnom konaní (OČTK) odhaľovať od roku 2018.

Už z pozície riaditeľky odboru prevodu a nájmu podľa Kormoša spolupracovala s OČTK na odhaľovaní závažnej trestnej činnosti, v dôsledku čoho sa dostala do konfliktu s bývalým vedením SPF a v novembri 2019 bola prinútená skončiť pracovný pomer na SPF.

Bartošová podľa hovorcu SPF pomáhala OČTK, čím riskovala svoje zamestnanie a svoje spoločenské postavenie. “V tejto činnosti pokračovala aj po svojom vymenovaní za generálnu riaditeľku a pokračuje v nej dodnes. Na základe jej aktívnej spolupráce s políciou je dnes vedených niekoľko trestných konaní a boli vznesené obvinenia viacerým osobám v mediálne známych prípadoch týkajúcich sa SPF,” podotkol Kormoš.

Zároveň zdôraznil, že OČTK majú vo svojom konaní absolútne rozviazané ruky. “Činnosť SPF v aktuálnej situácii nie je nijako ovplyvnená, SPF funguje v normálnom režime tak ako doteraz. Rešpektujeme prezumpciu neviny a vyjadrujeme nádej, že sa vzniknutá situácia čo najskôr objasní,” dodal.