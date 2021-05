Ďalší poslanec z OĽANO má problém. Ján Herák čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby

Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Herák (OĽANO) čelí obvineniu zo zneužívania maloletej osoby. V pondelok o tom informovala RTVS.

Poslanec informáciu potvrdil aj pre TASR. V pondelok si prevzal uznesenie. “Je to blud. Je to neopodstatnené. Je to výmysel. Riešim to intenzívne so svojou advokátkou,” reagoval. Herák kandidoval do parlamentu s tým, že má víziu meniť životy mladých ľudí žijúcich v detských domovoch. Predtým pracoval ako vysokoškolský učiteľ.

OĽANO dnes nemá svoj deň

Poobede sme vás informovali o ďalšom poslancovi z klubu Obyčajných ľudí. Erik Ňarjaš na svojom profile na Facebooku zdieľal nevhodný vtip o znásilnení a prekročil tým hranicu slušnosti. Upozornil ho na to Juraj Hipš zo strany SPOLU.